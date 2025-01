Isprobajte ih i vi: Ovi petominutni testovi mogu otkriti rane simptome demencije

Jeste li zabrinuti da vaše pamćenje nije onakvo kako je nekad bilo? Neurolog je otkrio neke brze i jednostavne testove koji mogu otkriti može li vaša zaboravnost biti nešto zlokobno. Američki neurolog dr. Baibing Chen, koji se na društvenim mrežama naziva dr. Bingom, podijelio je pet jednostavnih testova koji uključuju crtanje satova i brojanje dok hodate, a za koje kaže da mogu uočiti rane znakove demencije, piše Daily Mail.

U videu koji je podijelio na Instagramu, dr. Bing je objasnio da ovi naizgled jednostavni testovi otkrivaju rade li određeni dijelovi mozga kako bi trebali. Stanje koje "krade" pamćenje pogađa milijune ljudi diljem svijeta te im polako oduzima neovisnost. No, rana dijagnoza znači da pacijenti mogu pristupiti tretmanima koji se bore protiv simptoma, usporavajući napredovanje opadanja. Prvi test je jednostavna vježba stoja na jednoj nozi. Pacijenti bi trebali pokušati ostati u tom položaju 30 sekundi da bi provjerili ravnotežu i motoričku koordinaciju.

"Za one ljude koji imaju dvije noge i nemaju problema s pokretljivošću, poteškoće u stajanju na jednoj nozi najmanje 30 sekundi povezuju se s većim rizikom od demencije i moždanog udara. To može odražavati suptilne nedostatke u područjima mozga koja kontroliraju vašu ravnotežu i motoričke sposobnosti", rekao je dr. Bing. Demencija može utjecati na pokretljivost osobe, osobito u kasnijim fazama te ljudi mogu postupno gubiti sposobnost hodanja, stajanja i ustajanja. Također, postoji veća vjerojatnost da će pasti i boriti se za ravnotežu. Drugi test koji je naveo dr. Bing je test mirisa pri kojem se od sudionika traži da identificira niz mirisa. To je zato što rana demencija može utjecati na centar za miris u vašem mozgu.

"Problemi s identifikacijom mirisa mogu ukazivati ​​na neurodegeneraciju kao što je kod onih s Parkinsonovom ili Alzheimerovom bolešću", objasnio je. Jedna studija iz 2017. otkrila je da kognitivno zdravi ljudi u dobi od 57 do 85 godina koji imaju poteškoća s otkrivanjem mirisa imaju veću vjerojatnost da će pet godina kasnije razviti demenciju. Sljedeći test je test crtanja sata. Alat, koji se koristi u nekim dijagnostičkim klinikama, uključuje jednostavno traženje nekoga da nacrta brojčanik sata na praznom komadu papira. Moraju zbrojiti sve brojeve od jedan do dvanaest, a zatim postaviti kazaljke na određeno vrijeme, na primjer na 11 sati i 10 minuta. Zadatak se oslanja na sposobnost pacijenta da se sjeti kako izgleda brojčanik sata, vještina poznata kao izvršna funkcija, koja uključuje način na koji planiramo, organiziramo i izvršavamo zadatke.

"Samo tražim od pacijenata da nacrtaju sat koji pokazuje određeno vrijeme. Ako netko ima poteškoća s prostornom organizacijom, pažnjom i planiranjem, poput onih s Alzheimerovom bolešću, ovaj zadatak može biti vrlo težak", objasnio je liječnik. Izvršna funkcija je jedna od kognitivnih vještina koja prva počinje slabiti kada se razvije demencija. Iskrivljeni krug i netočno postavljeni brojevi na ovom satu mogu ukazivati ​​na rane znakove stanja. Test se boduje na temelju bodova, pri čemu se dodjeljuje jedan bod za svaki od sljedećih kriterija: kako je dobro sudionik nacrtao krug sata, pravilno postavljanje brojeva, crtanje dviju kazaljki na satu i postavljanje kazaljki na točno vrijeme. Ako pacijent uspije točno nacrtati sat, to "praktično isključuje" demenciju jer zadatak zahtijeva širok raspon kognitivnih vještina.

Još jedan test koji je dr. Bing predložio svojim pratiteljima bio je ono što se zove "test hoda s dva zadatka". Ovo zahtijeva od sudionika da hoda dok dovršava kognitivni zadatak, kao što je brojanje unatrag. "Poteškoće s ovim mogu ukazivati ​​na probleme s izvršnom funkcijom, pamćenjem ili pažnjom", rekao je. Izvršna funkcija uključuje sposobnost rješavanja problema i postavljanja ciljeva. Problemi s koncentracijom, prisjećanjem nedavnih događaja koji su se dogodili i planiranjem uobičajeni su simptomi demencije. Posljednji test koji je naveo dr. Bing je test verbalne tečnosti. Za to se od sudionika traži da nabroje što više stavki unutar određene kategorije, a dr Bing je predložio da pitate koliko životinja netko može imenovati u minuti.

"Poteškoće u prisjećanju riječi unutar određenog vremenskog okvira mogu ukazivati ​​na pad u određenim regijama mozga, poput onih zahvaćenih Alzheimerovom bolešću ili frontalnom temporalnom demencijom", objasnio je. Ako su nečiji sljepoočni režnjevi oštećeni, kao što se događa kod Alzheimerove bolesti ili frontalne temporalne demencije, ljudima može biti teže razumjeti značenje riječi ili im je teško prisjetiti se riječi. Alzheimerova bolest najčešća je vrsta demencije, koja pogađa između 50 i 75 posto dijagnosticiranih.