Ova pojava može biti rani znak demencije, a ukazuje i na veći rizik od oboljevanja

Istraživanja pokazuju da često sanjanje uznemirujućih snova i noćnih mora, konkretno, onih snova koji vas bude, može biti povezano s većim rizikom od kognitivnog pada i demencije, prenosi Huffpost.com. Analiza iz 2023. godine, objavljena u American Journal of Preventive Medicine, zaključila je da bi poremećaji spavanja trebali biti uzeti u obzir pri procjeni rizika za demenciju. Prethodna istraživanja pronašla su moguću povezanost između uznemirujućih snova i većeg rizika od demencije kod osoba s Parkinsonovom bolešću. Osim toga, studija iz 2022. godine, objavljena u The Lancet’s eClinicalMedicine, pokazala je da slične povezanosti mogu postojati i u općoj populaciji.

Studiju iz 2022. godine vodio je dr. Abidemi Otaiku, klinički istraživač na Imperial College London. Ona je uključivala 605 sredovječnih osoba koje su na početku istraživanja bile kognitivno zdrave, a praćene su do 13 godina. Također je ispitano 2.600 starijih osoba s prosječnom dobi od 83 godine koje su bile bez demencije na početku istraživanja, a praćene su do sedam godina. Podaci su pokazali da su sredovječne osobe koje su prijavile česte noćne more, najmanje jednom tjedno, imale veći rizik od kognitivnog pada. Kod starijih osoba, učestale noćne more bile su povezane s većim rizikom od "demencije svih uzroka", što znači da sindrom može biti uzrokovan različitim bolestima.

Sredovječne osobe s tjednim noćnim morama imale su četiri puta veći rizik od kognitivnog pada u usporedbi s onima koje nisu imale noćne more. Kod starijih osoba s čestim uznemirujućim snovima, rizik od demencije bio je dvostruko veći. Kognitivne sposobnosti sredovječnih sudionika procjenjivale su se pomoću pet kognitivnih testova, dok su starije osobe za demenciju procjenjivali liječnici. Povezanosti između uznemirujućih snova i rizika od kognitivnog pada i demencije bile su značajne samo kod muškaraca, a ne i kod žena. No, upitnik koji su sudionici ispunjavali nije jasno razlikovao "ružne snove" i "noćne more," što je moglo utjecati na odgovore. "Ružni snovi" ne bude osobu, dok noćne more mogu naglo prekinuti san. U članku objavljenom na The Conversation, Otaiku je napisao da rezultati studije ukazuju na dvije moguće teorije: prva, da česte noćne more mogu biti jedan od najranijih znakova demencije, posebno kod muškaraca; i druga, da česte noćne more same po sebi mogu uzrokovati demenciju.

"S obzirom na prirodu ove studije, nije moguće sa sigurnošću reći koja je od ovih teorija točna (iako sumnjam da je to prva)," napisao je Otaiku. Dodao je da bi istraživanje ipak moglo pružiti nove mogućnosti za ranije dijagnoze i "potencijalno ranije intervencije." Više od 55 milijuna ljudi širom svijeta boluje od demencije. S obzirom na brojne rasprave o zdravlju sna i dijagnozama demencije, važno je pratiti nove informacije o ranom otkrivanju i mogućim načinima smanjenja rizika.

Istraživanja su pokazala da redovita tjelovježba, društvena aktivnost i izbjegavanje pušenja spadaju među načine kako smanjiti rizik od demencije. Dr. Zaldy Tan, direktor Programa za pamćenje i zdravo starenje u Cedars-Sinai, ranije je za Huffpost rekao da je jedan od ključnih savjeta za poboljšanje zdravlja mozga izbjegavanje društvene izolacije. "Kao društvena bića, ljudski mozak napreduje u interakciji s drugima... Kada do toga ne dolazi, naše pamćenje i kognicija mogu opadati s vremenom," rekao je Tan. "Važno je ostati angažiran i povezan s drugima."

Dobar san također je ključan za smanjenje rizika. Međutim, to može biti izazov za one koji često doživljavaju noćne more ili ružne snove. Ako imate česte uznemirujuće snove ili noćne more, razgovarajte s liječnikom o svojim simptomima. Ne postoje rutinski testovi za dijagnozu poremećaja noćnih mora, što je obrazac ponavljajućih zastrašujućih snova koji uzrokuju značajnu nelagodu. No, vaš liječnik može istražiti postoje li drugi uvjeti ili čimbenici koji doprinose noćnim morama. Prema Sleep Foundationu, ljudi također mogu potražiti različite vrste terapijskog tretmana, poput psihoterapije, koja može pomoći u rješavanju noćnih mora.

Ako žudite za ovom namirniceom, to bi mogao biti rani znak demencije