Zvijezde popularne psihoterapijske literature u Zagrebu otkrivaju tajne zdravih veza

Slavni argentinski psihoterapeuti i autori, otac i sin Jorge i Demián Bucay, večeras će u dvorani Vatroslav Lisinski održati predavanje pod nazivom "Na vrh nitko ne dolazi sam (Šetnja kroz ljudske veze)". Koliko su Bucayevi, čije su knjige o osobnom rastu i razvoju prevedene na više od dvadeset svjetskih jezika, popularni i u Hrvatskoj, svjedoči činjenica da je predavanje rasprodano već mjesecima unaprijed.

U čemu je tajna njegova planetarnog uspjeha, na jučerašnjoj je konferenciji za novinare dirljivo objasnio Jorge Bucay.

– Trudim se pisati jednostavno i razumljivo, a ispričat ću vam i zašto. Moja majka bila je nepismena – većinu svog života nije znala čitati. Iznenađujuće, jedan od njezinih sinova postao je pisac i zbog mene je odlučila naučiti čitati. Kada sam započeo pisati, bili su to uglavnom članci u novinama i časopisima i donosio sam ih majci da ih pročita. Sjećam se, jednom je pročitala jedan moj članak i kazala mi je kako ga ne razumije. Razumijem sve riječi, rekla mi je, ali ne shvaćam što si htio reći. Kada sam joj ga objasnio, upitala me: "Zašto ga onda nisi napisao ovako kako si mi i objasnio?" Od tog trenutka, odlučio sam, nikada više neću napisati niti rečenicu a da se ne upitam bi li je moja majka razumjela. Ako me pitate, u tome je moja tajna – kazao je Jorge Bucay, koji već dugi niz godina surađuje sa svojim sinom Demiánom, koji je otišao njegovim stopama i postao psihoterapeut, a zajedno su napisali i knjigu "O roditeljima i djeci".

Koliko je izazovna bila ta suradnja i kako se njihov odnos promijenio tijekom godina, otkrio je Demián Bucay.

– Moj otac je fantastičan predavač, možda i jedan od najboljih na svijetu. Naravno, uvijek ima još prostora za rast, ali mogu reći da sam od njega puno naučio. Kada smo došli do odluke da ćemo zajedno napisati knjigu, svi su mi govorili da sam lud i da ćemo se stalno svađati! Mislim da svaki roditelj i dijete imaju probleme koje trebaju nadići i proraditi, a ja mislim da smo mi ih zaista uspjeli riješiti, inače ne bismo mogli surađivati. Naš se odnos promijenio tijekom godina, ali ono što se nije promijenilo jest naša sposobnost da iskreno razgovaramo, da si kažemo i stvari koje nije lako ni reći ni čuti. To je, mislim, glavna odlika našeg odnosa. Naravno, bilo je i teških vremena, nije uvijek bilo lako imati psihoterapeuta za oca! – rekao je Demián, koji je poznat i kao jedan od pionira online psihoterapije, koja je posebice zaživjela tijekom pandemije, ali koju je on počeo prakticirati prije petnaestak godina.

– Tada još nije bila razvijena tehnologija koju imamo danas, internet je bio sporiji i sve je "štekalo"! Ali vjerovao sam da je to moguće. Pa mnogi se ljudi preko interneta mogu zaljubiti i ostvariti trajne veze na daljinu. Ako mogu to, onda i internetska psihoterapija ima smisla – zaključio je.

A Jorge i Demián zagrebačkoj će publici predstaviti Jorgeovu najnoviju knjigu "Put mudrosti", objavljenu na hrvatskom u izdanju Frakture, ali svoj dugogodišnji rad na području psihoterapije. Ukratko – sve što su do sada naučili i zaključili o ljudskim odnosima, bilo odnosima s roditeljima bilo partnerima i prijateljima, kako bi nam, nadaju se, pomogli da njihova saznanja prenesemo i na vlastite živote i naučimo graditi zdrave i trajne veze.