Kvizomanija u Galeriji MUO: Nakon erotskog stiže književni kviz, a zatim i glazbeni uz izložbu '60 otkucaja'

Knjižnica Muzeja za umjetnost i obrt i MUO Galerija nastavljaju uspješan ciklus kvizova koji su tijekom izložbene sezone postali prepoznatljivo mjesto susreta nove muzejske publike, iskušavanja znanja i opuštene večernje atmosfere. Sljedeće izdanje, Književni kviz u sklopu manifestacije Noć knjige, održat će se u četvrtak, 23. travnja 2026. od 18 sati u prostoru MUO Galerije u Ilici 163a.

Kviz posvećen književnosti osmišljen je kao dinamičan i interaktivan program koji spaja čitateljsku strast, analitičko razmišljanje i timsku igru. Sudionike očekuju raznolika pitanja – od klasika do suvremene književnosti, od općeg znanja do skrivenih detalja tekstova – u proslavi knjige kao prostora inspiracije, izazova i dijaloga. Program se odvija u okviru nacionalne manifestacije Noć knjige, čime Knjižnica MUO nastavlja njegovati vrijednosti otvorenih i dostupnih kulturnih sadržaja, povezujući različite umjetničke i edukativne formate.

Ciklus kvizova zaključit će se Glazbenim kvizom u lipnju, koji će se održati uz nadolazeću izložbu 60 otkucaja, inspiriranu istoimenom knjigom Borisa Jokića. Program MUO kvizova dodatno je osnažen suradnjom s domaćim partnerima koji prepoznaju važnost ovakvih inicijativa. Atraktivne nagrade za sudionike osigurava Naklada Ljevak, partner Književnog kviza.

Ciklus MUO kvizova pokrenut je s ciljem privlačenja nove publike i aktiviranja galerijskog prostora kroz participativne programe. Od prvog izdanja posvećenog europskom stripu, realiziranog uz izložbu Umjetnost stripa & Art Nouveau, kvizovi su se tematski nadovezivali na aktualne izložbe i kulturne fenomene. Slijedila su izdanja poput božićnog kviza koji je istraživao običaje te prikaze blagdana u popularnoj kulturi, kao i erotski kviz inspiriran opusom Egona Schielea, koji je otvorio pitanja prikaza tijela i seksualnosti u umjetnosti, popularnoj kulturi te njegovog značenja u svakodnevici i povijesti.

MUO kvizovi pretvaraju muzejski prostor u mjesto susreta različitih generacija i interesa, povezanih kroz umjetnost, njegovanje znanja, užitka razmjene ideja, zabavne igre i druženja – stvarajući novi format kulturnog sudjelovanja kojim publika doista postaje središte institucije.