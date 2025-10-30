Naši Portali
Novo u Teatru EXIT

Ženske suze, zagrljaji i snaga u godini dana bez muškaraca

Foto: Mak Vejzović
VL
Autor
vecernji.hr
30.10.2025.
u 11:23

Premijera predstave "Malo Blago" u režiji i adaptaciji Lee Anastazije Fleger je 31. listopada, a baku, majku i kćer glume Mirela Brekalo, Jelena Miholjević i Anja Jogunica. Autorica teksta je Elaine Murphy, renomirana irska dramatičarka i glumica, čiji je tekst nagrađen brojnim priznanjima (Irish Times Best New Play Award, The Fishamble New Writing Award, Stewart Parker BBC Northern Ireland Drama Award, Zebbie Award for Best Play)

Premijera predstave "Malo Blago" u režiji i adaptaciji Lee Anastazije Fleger održat će se 31. listopada u 20 sati, u Teatru EXIT.

Autorica teksta je Elaine Murphy, renomirana irska dramatičarka i glumica, čiji je tekst nagrađen brojnim priznanjima (Irish Times Best New Play Award, The Fishamble New Writing Award, Stewart Parker BBC Northern Ireland Drama Award, Zebbie Award for Best Play). Predstava se izvodi u prijevodu Tomislava Pavkovića.

"Malo Blago" je topla, iskrena i emotivna priča o trima generacijama žena – baki, majci i kćeri – koje se suočavaju s izazovima svakodnevice bez prisutnosti muške figure. Kroz duhovite i dirljive trenutke, predstava istražuje njihovu povezanost, snagu, slabosti i prilagodbu životnim promjenama. Svaka od njih nosi svoj teret – gubitke, nesigurnosti i nadanja – dok istovremeno nastoje sačuvati ono najvrijednije: međusobnu ljubav i obiteljsku bliskost.

Elaine Murphy vješto i s mnogo topline oslikava realnost suvremene žene, razapete između očekivanja društva i vlastitih potreba, dok redateljica Lea Anastazija Fleger komad smješta u zagrebački kontekst: - Ova emotivna, iskrena i na momente urnebesno duhovita priča o tri generacije žena jedne obitelji, u našoj verziji kontekstualizirana je, prilagođena našem podneblju, smještena u Zagreb. Jedna godina zaista može donijeti neočekivane događaje, promijeniti cijelu obitelj i ljude. Tome svjedoči ovaj ženski trio. S njima ćete uploviti u priču punu smijeha, suza, ljubavi, veselja, tuge, nade, brige, topline i zajedništva.

U glavnim ulogama nastupaju Mirela Brekalo, Jelena Miholjević i Anja Jogunica, koje kroz dinamičnu i duhovitu glumačku igru donose priču o ženskoj snazi, krhkosti i ljubavi.

Svjetlo oblikuje Dragan Micić, za glazbu je zaslužan Borna Šercar, scenografiju potpisuje Irena Kraljić, kostimografiju Tea Bašić Erceg.

