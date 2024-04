Ono što poduzetništvo u kulturi najviše razlikuje od drugih tipova poduzetništva je rad s umjetnicima. Svaki od njih uistinu je biljka za sebe. Svaki je čovjek neupitno poseban i predstavlja čitav mali Svemir u jednome biću, no umjetnici su oni koji zarađuju za život pokazujući taj svoj Svemir cijelom svijetu. Neobična su to bića, često hipersenzibilna, egoistična, nesigurna, energična, ambiciozna, inspirirativna i još sto drugih epiteta, ali ne bih ih okarakterizirala ljudima kojima su u prvom planu „red, rad i disciplina“. Ipak, ako ne stremite tome da budete umjetnik nego kulturni poduzetnik, upravo će potonji biti presudni za vašu uspješnost.

Stoga ćemo mi krenuti po redu. Odlučili ste – krećete u svoj poduzetnički pothvat u kulturi. Što vam sve treba za početak?

PRAVNA OSOBA

Za početak, trebate pravnu osobu preko koje ćete poslovati. Morate se odlučiti za oblik registracije. Ovisno o vašim potrebama, širini djelatnosti kojom ćete se baviti i usluga koje ćete pružati, ali i zanimanju za koje ste se školovali, kao logične opcije vam se nude udruga, umjetnička organizacija, obrt, jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o) ili društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o). Svako od navedenih pravnih tijela razlikuje se po načinu registracije, zakonskim propisima, poreznim obvezama i načinu kako vodi poslovne knjige te po tome kako odgovara za svoje obveze. Internetske tražilice na tu temu će vam pružiti iscrpan broj informacija, kao i postupke osnivanja i registracije navedenih, pa tu neću ići u širinu. Važno vam je znati da udruge i umjetničke organizacije pripadaju u neprofitni sektor, što znači da ne ostvaruju dobit, obrtnici ostvaruju dohodak, a j.d.o.o. i d.o.o. ostvaruju dobit.

BANKOVNI RAČUN

Za poslovanje će vam trebati bankovni račun. Banke nisu vaši prijatelji, naplatit će vam sve što mogu, odaberite najmanji paket usluga koji ćete lako proširiti kad uvidite što vam treba. Na primjer, sigurno vam treba internetsko bankarstvo i m-token. Treba li vam mobilno bankarstvo? Najvjerojatnije ne, barem na početku.

NAZIV I LOGOTIP

Naziv je nešto što najvjerojatnije NIKAD nećete mijenjati. Uzmite si vremena. Trebalo bi na neki način reflektirati vaše umjetničke težnje. Brainstormajte, stavljajte na papir svoje umjetničke interese i afinitete, poslovne ambicije i ciljeve, raspon djelatnosti i usluga, pa iz toga zapisujte ideje, križajte, šarajte, crtajte, prespavljujte… Putem će vam se možda uz neke potencijalne nazive javljati i neke slike u glavi pa nastanu i prve ideje za logotip.

Logotip vam svakako treba, a ne bi bilo loše odmah odrediti i barem nekoliko stavki vizualnog identiteta – koje ćete boje koristiti, koje fontove, što će biti zajedničko svim vašim promotivnim materijalima. Uz malo računalne pismenosti možete ga sami napraviti na internetu, možete ga naručiti online, ali ako ikako možete savjetovala bih vam da to prepustite stručnjaku. Profesionalnom dizajneru možete doći i ispričati čime se želite baviti, kako vidite svoj posao na početku i u kojem smjeru ga želite razvijati, tko će vam biti suradnici i koje su vaše vrijednosti, a on će to pretvoriti u vizualni izričaj te ga još dorađivati prema vašim uputama. Ukoliko nemate grafičkog i dizajnerskog iskustva, mislim da je ulaganje u vizualni identitet dugoročno isplativo – kad vam profesionalac napravi osnovu, na nju ćete se lako naslanjati u svim budućim vizualima.

PROSTOR ZA RAD

Ovisno o uvjetima iz kojih krećete, odlučit ćete hoćete li u ove stavke odmah uložiti ili ćete krenuti iz privatnih resursa pa sve navedeno osigurati kroz vrijeme. Rad od kuće ima svojih prednosti i mana – ako ne ranije, mnogi smo ga iskusili u pandemiji koronavirusa. Imate li uopće mogućnosti osigurati si negdje prostor za rad? Kako vrijeme prolazi, gomilaju se poslovne knjige koje morate čuvati desetljećima, uredski materijal, oprema i materijali za umjetničko djelovanje (bilo likovni radovi, filmske snimke ili kostimi i scenografije), promotivni materijali projekata – to sve treba negdje stati. S vremenom će vrlo vjerojatno prerasti vaš stambeni prostor, no za početak je poslovni prostor možda preskupa stavka. Dobro procijenite koji su vam resursi na raspolaganju – i prostorni i financijski.

RAČUNALO, MOBITEL I E-MAIL ADRESA

Isplati li vam se uložiti u novo računalo ili vam je ok i ono koje već imate? Nije problem na početku razgovarati sa svog privatnog broja i slati poruke sa svog privatnog maila, no želite li na njih biti dostupni svima i za tri godine? Ovo su sitne, ali važne odluke, koje morate donijeti odmah na početku.

RAČUNOVODSTVO

Obveze vođenja poslovnih knjiga ovisit će vam o tipu registracije. Ukoliko ste umjetnička duša i krećete u kulturno poduzetništvo iz želje da si stvorite priliku za rad, računovodstvo vjerojatno nje nešto što će vas ispunjavati. Obrt ima relativno jednostavno vođenje poslovnih knjiga na koje se još možda i možete odvažiti, a za sve druge oblike registracije, moj je topli savjet, prepustite to nekome drugome.

Dobar računovođa nije stavka na kojoj se treba štedjeti. Moj prvi računovođa u umjetničkoj organizaciji bio je drag i dobar susjed koji je cijeli život bio računovođa, ali profitnom sektoru. Ja sam mu pokucala na vrata jer je bio jedini računovođa kojeg sam poznavala (i to doslovce čitav život), a on je moju organizaciju uzeo više „iz usluge, jer smo si dobri“. Pa me jedno jutro probudio poziv iz Ministarstva financija jer nismo predali neko izvješće koje je bilo obvezno za neprofitne organizacije. Mom računovođi je to promaklo jer smo mu bili jedini klijent iz neprofitnog sektora.

Bacila sam se u potragu za novim računovođom pa sam odlučila – ne bilo mi teško – organizirati im malu audiciju. Obišla sam nekoliko računovodstvenih servisa kojima sam objasnila opseg posla i zatražila cijenu usluga. Nažalost, svima sam im redom objašnjavala i što je to umjetnička organizacija. Tek me u zadnjem servisu gospođa Branka dočekala sa zakonskim odredbama o umjetničkim organizacijama isprintanima na stolu, rekla da ih je proučila i postavila nekoliko konkretnih pitanja. Surađujemo i danas, i znajući da ona vodi brigu o svemu, mirno spavam. Neprocjenjivo.

WEB I DRUŠTVENE MREŽE

Web je nešto što morate imate ukoliko želite djelovati ozbiljno. Ukoliko vam ga netko izradi u besplatnim online alatima poput Wordpressa, trošak izrade ne bi trebao biti prevelik, i onda ste neko duže razdoblje mirni. Svakako tražite da vam sastavi upute za održavanje i redovito u sučelju za održavanje ažurirajte sve programe i plug-inove kako bi vam web što duže trajao. Takve platforme sve više rade na sigurnosti i sve češće izbacuju nova ažuriranja te se može dogoditi da vaš predložak stranice ili neki od alata to ne prati. Tada web stranica polako počne gubiti neke funkcionalnosti (jednostavnije, neke stvari naprosto više ne rade) te će ju pretraživači označiti kao nesigurnu, i pojavit će se potreba za izradom novog weba na novoj inačici besplatnog alata za izradu web stranica. Prolongirajte taj trenutak koliko god možete redovnim ažuriranjem.

Za društvene mreže sami procijenite koliko ste na njima doma. Ili pokrenite samo one koje imate kapaciteta sami održavati, ili uzmite stručnjaka za održavanje društvenih mreža – a oni nisu jeftini. Stručnjacima ćete sami morati pomagati oko sadržaja koji će oni dalje uobličavati u prikladnu formu. S druge strane, ako se odlučite održavati ih samostalno, nemojte imati i Facebook i Instagram i LinkedIn i TikTok i YouTube kanal ako ćete na njima stići nešto objaviti svake prijestupne.

PRVI PROJEKT

I za kraj – slatke li muke – treba vam prvi projekt. Vjerojatno je to onaj koji vas je i motivirao na kretanje u poduzetničke vode. Prvi projekt ne mora biti onaj po kojem će vas zauvijek pamtiti, ali je onaj kojim ćete se predstaviti na tržištu, i ne možete si priuštiti da ga „sfušate“. Planirajte na vrijeme, osigurajte financiranje na vrijeme, dogovorite provjerene suradnike i ostavite si vremena za riješiti sve moguće i nemoguće zavrzlame u provedbi. Uključujući potrese i pandemije. Da, nakon zadnjih nekoliko godina pušemo i na hladno, i bolje je tako. Manje su šanse da kiksamo kad postane prekasno za odustati.