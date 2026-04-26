MUŠKARAC PROBIO SIGURNOSNE MJERE

Oglasio se Trump: 'Melania i ja smo u savršenom stanju!' Napadač sa sačmaricom uhvaćen

Drama u Washingtonu na svečanoj večeri: Evakuiran predsjednik Trump, gosti bježali
Foto: Reuters/Pixsell
1/18
Autori: Vecernji.hr , Neven Leskovar/Hina
26.04.2026.
u 04:19

Nakon zvuka pucnjeva, sudionici večere odmah su prestali razgovarati i ljudi su počeli vikati „Dolje, dolje!“

Američki predsjednik Donald Trump i prva dama Melania Trump žurno su odvedeni s večere Udruge dopisnika Bijele kuće u pratnji agenata Tajne službe u subotu navečer nakon što je muškarac naoružan sačmaricom pokušao probiti sigurnosne mjere, rekli su dužnosnici. Muškarac naoružan sačmaricom pucao je na agenta Tajne službe, rekao je dužnosnik FBI-a za Reuters. Agent je pogođen u području prekrivenom zaštitnom opremom i nije ozlijeđen, rekao je dužnosnik.

Svi savezni dužnosnici, uključujući Trumpa, bili su sigurni. Otprilike sat vremena nakon što je Trump žurno odveden s događaja, objavio je na Truth Socialu da je "strijelac uhićen". „Prilično dobra večer u Washingtonu. Tajna služba i provedba zakona odradili su fantastičan posao. Djelovali su brzo i hrabro. Napadač je uhićen, a ja sam preporučio da ‘PREDSTAVA IDE DALJE’, ali u potpunosti ćemo se voditi odlukama policije. Oni će uskoro donijeti odluku. Bez obzira na tu odluku, večer će biti znatno drukčija od planiranog i jednostavno ćemo to morati ponoviti“, poručio je Trump.

Ubrzo nakon toga objavio je: „Prva dama, plus potpredsjednik i svi članovi kabineta, u savršenom su stanju.“ Rekao je da će u subotu navečer održati konferenciju za novinare u Bijeloj kući. Anthony Guglielmi, glasnogovornik Tajne službe, rekao je da služba istražuje pucnjavu u blizini glavnog prostora za projekcije na ulazu u događaj.

Nakon zvuka pucnjeva, sudionici večere odmah su prestali razgovarati i ljudi su počeli vikati „Dolje, dolje!“ Stotine gostiju sagnulo se pod stolove dok su časnici Tajne službe u borbenoj opremi utrčali u blagovaonicu. Trump i prva dama sagnuli su se iza podija prije nego što su ih časnici Tajne službe izveli.

MR
mira.radic.90
04:36 26.04.2026.

Koje kukavice! A kada treba ubijati druge ste hrabri.

