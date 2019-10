Zaboravite serije, igre su medij novoga doba

Desetljećima se uloga na velikom platnu smatrala finalnom potvrdom uspjeha nekog glumca, bez obzira na to koliko je televizijskih ili kazališnih uloga imao. Ta situacija promijenila se početkom 21. stoljeća, kada su velike TV serije na valu novih mogućnosti distribucije preuzele primat nad filmskim mainstreamom. Donedavno nezamislivo, ali glumci nagrađeni brojnim Oscarima sada se tuku za ulogu u novoj produkciji Netflixa, Amazona ili HBO-a. I dok je raznovrsnost medija, žanrova i formi u kojima umjetnici mogu testirati svoje talente svakako dobra i za njih i za publiku, nova velika revolucija mnogima prolazi ispod radara. Predugo trivijalizirane kao “zabava za klince”, videoigre su danas ozbiljna industrija u kojoj se vrte milijarde dolara i koja privlači sve više slavnih imena.

Projekt krcat zvijezdama

U Večernjem listu upravo testiramo novu igru “Death Stranding” legendarnog Hidea Kojime, autora poznatog po serijalu “Metal Gear Solid” koji od kraja devedesetih slovi za jednu od najvećih igraćih franšiza na svijetu. O sadržaju Kojimina novog rada zbog strogog embarga ne smijemo pisati do početka studenoga, ali svakako je zanimljiv javno dostupan podatak da se u igri pojavljuju neka od najvećih glumačkih imena današnjice kao što su legenda europskog i svjetskog filma Mads Mikkelsen, zatim mlada francuska zvijezda Léa Seydoux, čija je karijera eksplodirala nakon filma “Adelin život”, u glavnoj je ulozi zaštitno lice serije “Walking Dead” Norman Reedus... Postava nove Kojimine igre toliko je jaka da se u sporednim ulogama pojavljuju kultni redatelji Guillermo del Toro i Nicolas Winding Refn, a susreli smo i glumce koji su već odavno prave zvijezde u svijetu igara, poput Troya Bakera koji je ranije igrao glavne uloge u “The Last of Us”, “Bioshocku” i “Unchartedu”, odreda igrama koje se po utjecaju i broju fanova mogu usporediti s najvećim hollywoodskim blockbusterima.

Iako gotovo razmetljivo prepun filmskih glumaca, “Death Stranding” u tom nam smislu ne donosi revoluciju, nego je samo stepenica u evoluciji glumačkoga posla. Gotovo da nema važnijeg filmskog ili televizijskog lica koje u posljednjih dvadesetak godina nije dobilo ponudu da se okuša u digitalnim avanturama. Gary Oldman od 1998. do danas snimio je čak 11 igara, a svoje igraće likove dobili su i Elijah Wood, Ellen Page, Christopher Walken, Samuel L Jackson... Neki od njih svoje su likove dobili na vrhuncu slave, a drugi već na počecima karijere, prije ozbiljnijeg filmskog proboja.

Dva naslova Mire Furlan

Zgodna je priča Lene Headey, poznate kao okrutne Cersei iz serije “Igra prijestolja”, koja se prije svjetske slave pojavljivala u igrama “Risen” i “Dishonored”, da bi nakon ogromne popularnosti serije završila u igri “Game of Thrones” u kojoj opet igra Cersei.

A što je s hrvatskim glumcima? Zahvaljujući inozemnoj karijeri Mira Furlan pojavila se u dvije poznate igre, “Uncharted 4” i “Payday 2”, dok ćemo ostale, nadamo se, gledati u domaćim igrama koje se već pripremaju.