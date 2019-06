Tu je! Bruce Springsteen objavio dugoiščekivani album!

Bruce Springsteen je danas objavio dugoiščekivani album "Western Stars", ali i spot za istoimenu pjesmu.

Spot je režirao Grammyjem i Emmyjem nagrađen Thom Zimny koji je snimio i spot za „Tucson Train“. U spotu Springsteena vidimo u scenama inspiriranima tekstom pjesme, snimku nastupa i kadrove snimljene u Joshua Tree, California.

A da bi iščekivanje bilo lakše, Springsteen nas je od najave albuma počastio s tri pjesme. Novi smo album dočekali slušajući "Tucson Train", "There Goes My Miracle" i „Hello Sunshine“!

Ovo je njegov 19 studijski album, a ujedno i prvi studijski album u pet godina. Glazbenik je ovoga puta bio inspiriran kalifornijskim pop zvukom šezdesetih i sedamdesetih godina.

Album je objavljen za Columbia Records/Menart, sniman je u Springsteenovom kućnom studiju u New Jerseyju, a dodatna snimanja su iz Kalifornije i New Yorka.

„Ova ploča je povratak mojim solo snimkama, karakternim pjesmama i filmskim orkestralnim aranžmanima.“, otkriva Springsteen.

Album uključuje 13 pjesama i obuhvaća širok raspon američkih tema, od autoputeva do napuštenih mjesta, izolacije, permanentnost doma i nade.

Ron Aniello je zajedno sa Springsteenom producirao album, a uz to je svirao bas, klavijature i druge instrumente.

Patti Scialfa je doprinjela vokalnoj izvedbi i potpisuje vokalne aranžmane na četiri pjesme.

Glazbeni aranžmani uključuju žičane i puhačke instrumente, pedal steel i doprinos više od 20 glazbenika, uključujući i Jona Briona, a pojavljuju se i glazbeni gosti: David Sancious, Charlie Giordano i Soozie Tyrell. Album je miksao Tom Elmhirst. Sve pjesme je napisao Bruce Springsteen.

Western Stars popis pjesama

1. Hitch Hikin'

2. The Wayfarer

3. Tucson Train

4. Western Stars

5. Sleepy Joe's Café

6. Drive Fast (The Stuntman)

7. Chasin' Wild Horses

8. Sundown

9. Somewhere North of Nashville

10. Stones

11. There Goes My Miracle

12. Hello Sunshine

13. Moonlight Motel