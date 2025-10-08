Naši Portali
Palača Milesi

Talijanski slikar Alberto Di Fabio donio "Svjetla postojanja“ u Split

Autor
Maja Pejković Kaćanski
08.10.2025.
u 16:08

Izložbu je organizirala 26-godišnja povjesničarka umjetnosti Anamarija Runtić, Splićanka koja već sedam godina živi u Rimu, a zanimljivo je podsjetiti da je riječ o europskoj juniorskoj prvakinji u taekwondou

U nazočnosti iznenađujuće velikog broja posjetitelja, u Palači Milesi Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU-a u Splitu, gradonačelnik Tomislav Šuta otvorio je samostalnu izložbu renomiranog talijanskog slikara Alberta Di Fabia pod nazivom „Svjetla postojanja“.

Izložbu je organizirala 26-godišnja povjesničarka umjetnosti Anamarija Runtić, Splićanka koja već sedam godina živi u Rimu, a zanimljivo je podsjetiti da je riječ o europskoj juniorskoj prvakinji u taekwondou.

Djela Alberta Di Fabia, istaknula je kustosica izložbe Anamarija Runtić, uspostavljaju mostove između naizgled odvojenih svjetova – umjetnosti i znanosti, zemaljskog i onostranog života te materijalnog i nematerijalnog. Svjetla na njegovim platnima ne služe samo vizualnom dojmu, nego otvaraju prostor za kontemplaciju i introspektivno promišljanje o našoj povezanosti sa svemirom i vlastitom unutarnjom energijom.

Alberto Di Fabio poznat je ne samo u svojoj domovini, nego i na međunarodnoj umjetničkoj sceni – izlagao je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u New Yorku, Parizu, Londonu, Rimu, Ženevi, Salzburgu i drugim gradovima.

Gradonačelnik Tomislav Šuta istaknuo je iznimnu važnost ove izložbe kako za kulturno-umjetničko pozicioniranje Splita na europskoj i svjetskoj umjetničkoj karti, tako i za daljnju kulturnu suradnju između Hrvatske i Italije.

Pročelnik za kulturu Splitsko-dalmatinske županije Željko Primorac najavio je nove projekte, osobito gostovanja talijanskih umjetnika i kulturnih institucija u Splitu i Županiji. Podsjetio je kako će u prosincu, zahvaljujući angažmanu Anamarije Runtić, koju je nazvao ambasadoricom hrvatske kulture, u Rimu biti predstavljena djela našeg Branka Modica, te naglasio kako su gostovanja i međusobne razmjene od iznimne važnosti za prepoznavanje vrijednosti hrvatskih umjetnika.

Akademik Kažimir Hraste istaknuo je kako je ovo prva izložba umjetnika iz Italije održana u Palači Milesi.

Ključne riječi
Anamarija Runtić Alberto Di Fabio Tomislav Šuta

