Svi su ludi za "The Better Sister": Obiteljska drama na drugačiji način

Adaptacija hvaljenog trilera američke spisateljice Alafair Burke, serija "The Better Sister" na Primeu, dokazuje da je moguće ostati vjeran izvorniku i stvoriti djelo koje pršti svježinom. Radnja odmah uvlači gledatelje u vrtlog događaja: Chloe Taylor (Jessica Biel), uspješna urednica, pronalazi supruga Adama (Corey Stoll) ubijenog. Istraga otkriva mračne tajne i prisiljava Chloe na ponovni susret s otuđenom sestrom Nicky (Elizabeth Banks), biološkom majkom Chloeinog posinka Ethana. Ovaj susret otvara stare rane i pokreće lavinu preokreta kroz osam vješto napisanih epizoda, čineći seriju neodoljivom za gledanje u dahu, što objašnjava zašto je Prime Video odlučio objaviti cijelu sezonu odjednom.

Uspjeh serije velikim dijelom leži na izvanrednoj glumačkoj ekipi, predvođenoj Jessicom Biel i Elizabeth Banks, koje su i izvršne producentice. Biel uvjerljivo portretira Chloe, ženu čiji se savršeno kontrolirani svijet raspada, dok Banks donosi sirovu energiju kao Nicky, sestra koja se bori s ovisnošću i prošlošću. Njihova opipljiva kemija realistično prikazuje kompleksan i bolan odnos dviju sestara, što je jedan od najhvaljenijih aspekata.

"The Better Sister" majstorski plete mrežu misterija, obiteljske drame i psihološkog trilera, držeći gledatelje u neizvjesnosti. Hvaljena je zbog inteligentno postavljenih lažnih tragova i preokreta koji su iznenađujući, ali i logični, čime izbjegava zamke melodrame. Svaki lik ima svoju ulogu, a motivi se neprestano mijenjaju, čineći pogađanje krivca gotovo nemogućim. Mnogi uspoređuju seriju s kultnim trilerom "Gone Girl", ističući sličnu atmosferu napetosti i slojevite ženske likove.

Osim napete kriminalističke priče, serija duboko zaranja u teme obiteljskih tajni, trauma iz djetinjstva, ovisnosti te različitih iskustava braće i sestara unutar iste obitelji – ideja koja je posebno privukla showrunnerice Oliviju Milch i Reginu Corrado. Serija istražuje i kako društvo osuđuje žene poput Chloe, ambiciozne i naizgled hladne, te Nicky, obilježene kao "loše majke", prikazujući njihovu unutarnju borbu.

Gledatelji na platformama poput IMDb-a masovno hvale seriju, ističući kako ih je "zalijepila za ekran" zbog glume, neočekivanih obrata i zadovoljavajućeg raspleta. "The Better Sister" stoga s pravom slovi kao jedan od najzanimljivijih novih naslova koji se ne propušta.