Slavni drag queen na reviju došao kao Mona Lisa. Pogledajte transformaciju

Elliot Joseph Rentz, vizažist i drag queen koji se predstavlja umjetničkim imenom Alexis Stone, transformirao se u Mona Lisu u Milanu na premijeri Bossove ženske kolekcije proljeće/ljeto 2026.

Rentz je, zahvaljujući svojem drag imidžu vrlo popularan na TikToku i Instagramu - gdje ima 890.000, odnosno 1,3 milijuna pratitelja - zbog svojih profesionalnih i vjernih transformacija u mnoge od svjetski slavnih osoba, od Judy Garland do Dolly Parton i Barbare Streisand. Svoje transformacije dokumentira iza kulisa videozapisima koji prikazuju njegovo stručno korištenje proteza i šminke za specijalne efekte. Iako na društvenim mrežama postoji mnogo sličnih influencera, Rentz ide ipak korak dalje od šminkanja lica i radi transformacije cijelog tijela.

Tako je upravo to napravio u svrhu promocije novog podbrenda Hugo Bossa prisustvujući njihovoj modnoj reviji transformiran u slavnu Mona Lisu i, naravno, odjeven u krpice iz nove kolekcije za koju je njihov kreativni direktor Marco Falcioni rekao za WWD da "evocira njemački sturm und drang". Pojašnjenja radi, 'sturm und drang' bio je pokret u njemačkoj književnosti. Javio se oko 1765., a naziv je dobio naknadno po istoimenoj drami njemačkoga književnika F. M. Klingera. Prema novijim istraživanjima, Sturm und Drang promatra se kao posebno dinamična faza prosvjetiteljstva, u kojoj se u središtu opažanja nalazi pojedinac i njegovi osjećaji, koji su u dotadanjoj književnosti dugo bili negirani, te se, pod utjecajem Rousseauovih ideja, traži pomirenje razuma i osjećaja, racionalnosti i prirode. Nositelji pokreta bili su mladi autori ujedinjeni u zajedničkoj težnji k društvenoj kritici i utopiji, a koji su se zauzimali za veću autonomiju i pravo na samoodređenje pojedinca. Dakle, dalo bi se raspravljati kako je to povezano s modom no nećemo o tome, ali moramo priznati da je Rentz kao Mona Lisa bio upečatljiv.

Nije prvi put da se transformirao za modnu reviju. Na Balenciaginu reviju 2022. došao je kao lik Robina Williamsa iz filma Mrs. Doubtfire, 2024. je glumio Mirandu Priestly iz filma "Vrag nosi Pradu", jedva prikrivenu analogiju modne medijske ikone Anne Wintour koju je nezaboravno glumila Meryl Streep, a ranije ove godine pojavio se i kao Morticia Addams iz filma "Obitelj Addams" iz 1991. godine.

- Brendovi vole biti dio ovakvih viralnih akrobacija“, reko je Rentz za CNN i dodao: - To je ultimativna marketinška kampanja u kojoj sam ja poput neke vrste pokretnog billboarda pretvoren u lik s kojim se svi mohu poistovjetiti jer su uz mnoge od njih odrastali.