Škoro se odrekao Zizija, Miletić pokrao Atomsko sklonište, a Trump Neila Younga

Napokon su i kod nas proradila “autorska prava” u političkim kampanjama i više se u izbornoj utrci pjesme ne mogu koristiti kako kome padne na pamet. Pisalo se o tome kako je kandidat Mosta za gradonačelnika Rijeke Marin Miletić objavio predizborni spot ‘Posljednja generacija’. Prema pisanju Novog lista, problem je nastao jer su Miletić i njegovi kolege kao refren koristili stihove pjesme ‘Ne cvikaj, generacijo’ grupe Atomsko sklonište, no Miletić nije zatražio prava na korištenje stihova Atomskog skloništa, zbog čega je prijavljen za plagijat.

Nakon što se Miroslav Škoro odrekao suradnje sa zagrebačkim reperom Zizijem – zbog skandala sa Zizijevim seksizmom i tetovažom orla koji je nalik onom nacističkom – u javnost je došlсa i informacija da se Marin Miletić udružio s riječkim reperom Crnim u videospotu koji je sniman na raznim lokacijama u Rijeci, a u njemu se s Miletićem pojavljuju kandidati Mosta.

No kako Miletić nakon prvog kruga izbora više i nije u utrci za mjesto riječkog gradonačelnika, videospot je pod prijetnjom tužbi povukao s društvenih mreža jer nije dobio dozvolu nekadašnjeg Atomskog skloništa, vlasnika autorskih prava. Kako piše Novi list, “za kandidata Mosta ovo je ironična situacija, jer je tijekom kampanje za aktualne lokalne izbore sam podnio tužbu zbog kršenja autorskih prava. Naime, Miletić se žalio na autore satirične Facebook stranice ‘Marin Miletić – moj gradonačelnik’. Zbog ovoga je Facebook blokirao stranicu i s nje obrisao sve videe povezane s Miletićem, točnije njegovim izjavama. Stranica je objavljivala kompilacije Miletićevih izjava koje je on prije objavljivao na svojim kanalima”.

No ni tu priči nije bio kraj, iako je Miletiću u međuvremenu, prije drugog kruga izbora, došao kraj u utrci za riječkog gradonačelnika. Jer su, kako navodi Muzika.hr, “u međuvremenu kandidat za riječkog gradonačelnika i njegov tim objavili novu pjesmu i spot ‘Ljubav’ – ponovno s ulomkom pjesme Atomskog skloništa.

Ovog puta riječ je o pjesmi ‘Treba imat dušu’, a jesu li za novi predizborni spot tražili dozvolu za korištenje autorskih prava, još nije poznato”. Slične situacije odavno se pojavljuju u svijetu, pogotovo u SAD-u gdje su nekoliko puta predsjednički izbori doveli do sporova s glazbenicima čije su pjesme nezakonito korištene u kampanjama. Nedavno se slična situacija dogodila i s Donaldom Trumpom, premda je duga povijest sličnih nesporazuma i “prilagodbi” tuđih pjesama vlastitim potrebama. Neil Young tužio je Trumpa za povredu autorskih prava, jer je bez dozvole u izbornim kampanjama koristio njegove pjesme “Rockin’ in the Free World” i “Devil’s Sidewalk” koje su puštane s razglasa.

Young nije ni prvi ni posljednji koji se u Americi susreo s korištenjem svojih pjesama u izbornim kampanjama.

Mnogi glazbenici lani su potpisali otvoreno pismo sa zahtjevom da se prije puštanja njihove glazbe na političkim skupovima moraju tražiti potrebne dozvole, među ostalima Mick Jagger, Lorde, Rihanna, Sia, Elton John, Lionel Richie, Courtney Love, Pearl Jam, Aerosmith i Linkin Park. Nakon što je Donald Trump imao problema s dovođenjem poznatih imena koja bi mu nastupila na predsjedničkoj inauguraciji, novinari su Micka Jaggera pitali bi li mu svirao, a ovaj odgovorio, “Možda bih mu mogao otpjevati ‘You can’t always get what you want’”.

No sve je počelo davno.

U izbornoj 1984. godini Springsteen se morao oštro ograđivati od Ronalda Reagana i njegovog svojatanja pjesme “Born In The U.S.A.”, napominjući da je tadašnji predsjednik valjda shvatio samo refren, a ne i ostatak pjesme u kojoj se odmah u prvoj rečenici kaže: ‘Rođen u gradu mrtvih ljudi, prvi udarac dobio sam čim sam se rodio’ i time se prekidaju sve dvojbe o dizajniranom republikanskom američkom snu u tehnikoloru.

Ni sav Trumpov novac nije mu pomogao da na inauguraciju dovede velika imena, jer takvi imaju i previše novca pa se kao ozbiljni kapitalisti mogu baviti idealima i idejama i buniti se protiv njega. Upravo su američke filmske i rock-zvijezde predvodile najglasniji pokret otpora protiv Trumpove vladavine. Za američke pojmove gotovo se radi o “ljevičarenju”, poput onog Meryl Streep, Roberta De Nira ili Neila Younga i Springsteena.

Radilo se u Americi i o kulturi masovnog izlaska na izbore, što je i kod nas veliki problem na aktualnim lokalnim izborima, a kako vidimo, i s nedozvoljenim korištenjem pjesama.