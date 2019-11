Prodaju se originalni kostimi Batmana, Zvjezdanih staza...

Kostimi Batmana i njegova pomoćnika Robina iz tv-serije koja se emitirala šezdesetih godina prošlog stoljeća uskoro će biti ponuđeni na dražbi u Los Angelesu zajedno sa zbirkom ostalih predmeta iz serija iz tog razdoblja, "Zvjezdanih staza" i "Sretnih dana".

Kostimi u koje su bili odjeveni superjunaci 120 epizoda Batmana emitiranih između 1966. i 1968. retro su stila, no na dražbi koja će se organizirati 17. prosinca mogli bi postići cijenu od 150.000 do 200.000 dolara. Iz specijalizirane aukcijske kuće Profiles in History kažu da je riječ o jedinim kostimima koje su nosili tadašnji Batman, Adam West i Robin, Burt Ward.

Pod čekić će i ostali predmeti iz serije, poput primjerice poprsja Shakespearea koji skriva gumb za otvaranje "batcave" te crveni telefon, sastavni dio batmobila.

Zbirku Johna Azariana, koja se smatra jednom od najvećih na svijetu, čine i tunike što su ih nosili nosili William Shatner i Leonard Nimoy, odnosno kapetan James Kirk i dr. Spock u seriji Zvjezdane staze, čija se vrijednost procjenjuje na 40.000 do 60.000 dolara.

Na istoj će se dražbi ponuditi jedna od Fonziejevih crnih kožnatih jakni koju je u seriji "Sretni dani" nosio glumac Henry Winkler. Procjenjuje se da bi jakna mogla postići cijenu od najmanje 25.000 dolara.

Prošlog rujna ista je dražbovna kuća na aukciji prodala kacigu Dartha Vadera iz filma "Imperij uzvraća udarac" za 1,125 milijuna dolara.