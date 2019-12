Povratak velikog ruskog klasika nakon punih 59 godina

Sada je to već tradicija: Drama Hrvatskog narodnog kazališta Zagreb godinu završava premijerom. Ove je godine to dramatizacija jednog od najslavnijih ruskih klasika, romana “Idiot” Fjodora Mihajloviča Dostojevskog.

Na scenu ga, prema prijevodu Igora Buljana i u dramaturgiji Mirne Rustemović, postavlja ruski redatelj Vasilij Senin, koji je ujedno autor adaptacije i scenografije. A Vasilij Senin dobro je poznat ljubiteljima kazališta u Hrvatskoj, napose u Zagrebu, jer on je (sada već daleke) 2005. godine u ZKM-u režirao Tolstojevu “Anu Karenjinu”, a 2007. godine u istom kazalištu i Čehovljeva “Galeba”. Dakle majstor za ruske klasike ponovo je pred hrvatskom publikom i radi s moćnim glumačkim ansamblom Drame HNK Zagreb.

U središtu priče su: Luka Dragić kao Knez Lav Nikolajevič Miškin, Bojan Navojec kao Parfjon Semjonovič Rogožin, Jadranka Đokić kao Nastasja Filipovna Baraškova i Olga Pakalović Kao Aleksandra, a uz njih u “Idiotu” su na sceni: Goran Grgić, Alen Šalinović, Barbara Vicković, Iva Mihalić, Luca Anić...

Veliki je to scenski povratak velikih tema: radoznalosti, ljubavi, suparništva, žrtvovanja, patnje, neodlučnosti, malih i velikih nesreća... Povratak “Idiota” kojeg na sceni HNK Zagreb nije bilo još od 1960. godine kada su taj roman adaptirali i režirali Georgij Paro i Božidar Violić. Upoznajmo stoga iznova kneza Miškina, nerazumnoga i naivnog epileptičara punog blistavih ljudskih osobina koje nedostaju društvu njegova vremena. Je li on stvarno jedini dobar čovjek na Zemlji, jedini koji svojim osobinama nalikuje Bogu, ili je tek začetnik onog što redatelj naziva “sindromom Miškin”, tj. sve češću pojavu ljudi koji svojim blistavim idejama ostaju tek na praznim riječima, ne brinući što će to učiniti sa životima ljudi koji ih okružuju.