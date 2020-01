Poslušajte nevjerojatan duet Tereze Kesovije i Leta 3

Bend Let 3 snimio je novu verziju pjesme "Sam u vodi" s kultnog albuma "Two dogs fucking" i to ni više ni manje nego s Terezom Kesovijom. Iako je na prvi pogled suradnja riječkih rockera i naše pjevačke dive krajnje neobična, nakon prvog slušanja bit će vam jasno da je riječ o suradnji godine. Uživo će je izvest, najavili su, na petom AntiValentinovu 15. veljače u Boćarskom domu.

- Kada sam bio mali padao sam u nesvijest kad je pjevala, kad udahne osvoji cijeli svijet pa sam često maštao o suradnji i uvijek mislio da je to nemoguće. Tereza je nevjerojatna jaka osoba koja ima ogromnu energiju, fenomenalan glas, očito zato može otpjevati ovu zahtjevnu pjesmu koja traje 10 minuta, u kojoj se nježno pjeva i neljudski urliče… Uz Prlju to može samo Tereza! – kaže Mrle, a Prlja dodaje: "Ona je kao osoba, dama i umjetnica jedinstvena pojava. Malo je ljudi s takvom količinom energije. Moj bonton mi nalaže da ne spominjem njezinu dob, ali pored velike Tereze u studiju sam se osjećao kao pučkoškolac, doslovno su mi se gaće tresle. Ta žena je zemljotres. Sretan sam i ponosan što sam dobio priliku s takvom veličinom dijeliti mikrofon i pjesmu" - ispričali su članovi Leta 3.