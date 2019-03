"Posljednji Srbin u Hrvatskoj" najgledaniji je film u kinima

Iako proljeće uvijek bilježi manju posjetu kinima, "Posljednji Srbin u Hrvatskoj" redatelja Predraga Ličine postao je pravi kino hit. Naime, prošloga tjedna, prema podacima Box Officea za prošli tjedan riječ je o najgledanijem domaćem filmu koji se smjestio tik ispod "Lego 2".

U satiričnoj zombie komediji mogu se prepoznati brojne filmske inspiracije, a evo nekih od njih:

- Vesna, dobila je ime po slovenskoj romantičnoj komediji iz 1953., jednom od prvih jugoslavenskih filmova koji se nije bavio ratom i revolucijom

- Noge koje trče koje se dva puta pojavljuju vezano za nova otkrića oko seruma, citat su filma Put u svemir (The Right Stuff, 1983.) kada jednako tako vidimo noge koje trče i javljaju NASI vijesti o ruskom svemirskom programu.

- Krešimir Mikić kad sjeda u u svoj crveni kabriolet kažiprstom prođe preko usana kao Jean-Paul Belmondo u 'Do posljednjeg daha' (još dva puta to ponavlja tijekom filma).

- Sergej Trifunović glumi generala Christain Ass Lee Turchinsona koji je inspiriran filmom Dr. Strangelove, odnosno generalom Buckom Turgidsonom kojeg je igrao George C. Scott.

Osim toga, kada DJ Mrkva javlja o otkriću seruma, zahvaljuje doktoru Rostocku riječima: njemačka medicina je najbolja na svijetu. Citat je to iz jednog od najboljih jugoslavenskih komedija 'Ko to tamo peva' kada Danilo Bata Stojković u autobusu hvali njemačku medicinu upravo tim riječima i ujedno oda legendarnom dramskom piscu i akademiku Dušanu Kovačeviću te kultnom redatelju Slobodanu Šijanu. Također, u filmu se nalazi i još jedan citat iz filma 'Ko to tamo peva'. Kada Hristina Popović nakon što natoči rakiju u čokanče, umjesto iz čokančeta potegne iz flaše. Isto je učinio Pavle Vujisić u 'Ko to tamo peva'.

Još neke zanimljive trivije:

- Kolica babe Jovanke Drakula namjerno sliče na ona deda Pantelije iz 'Maratonci trče počasni krug'.

- Radnja konferencije za medije u glavnom gradu Švedske odvija se u hotelu 'Sankt Göran’. Posljednja riječ švedska je inačica imena George što je zapravo posveta najpoznatijem redatelju zombi filmova Georgeu A. Romeru.

- Liječnici Ante i Lemi razgovaraju kako je najbolje na odu u Ćepikuće. Riječ je o mjestu nedaleko Dubrovnika u koje se teleportiraju u Ličininom kratkom filmu Teleport Zovko, u kojem igra Lemi (Bojan Navojec).