"Nomadland" je očekivano pomeo Oscare, slavi u tri najvažnije kategorije

Dodjela najprestižnijih filmskih nagrada Oscar Američke akademije filmskih umjetnosti i znanosti održala se u noći s nedjelje 25. travnja na ponedjeljak 26. travnja.

Nakon veoma izazovne godine za filmsku industriju, zbog epidemioloških razloga Oscari se nisu održali u tradicionalnom terminu krajem veljače. Uz to, organizatori htjeli su izbjeći zamke virtualnog programa pa se dodjela održava uživo, a osim u Los Angelesu, posebni programi organizirani su u Londonu i Parizu.

Jedan od najvećih oskarovskih favorita, film "Nomadland" pobjednik je ovogodišnjih Oscara s čak tri zlatna kipića u trima važnim kategorijama. "Nomadland" osvojio je Oscara za najbolji film, glavna glumica Frances McDormand kući je ponijela svoj četvrti Oscar, a redateljica Chloe Zhao itekako ima razloga za slavlje, jer upisala se u povijest postavši tek druga žena koja je dobila Oscara za režiju.

U dvije kategorije - za najboljeg glavnog glumca (Anthony Hopkins) i najbolji adaptirani scenarij slavio je i film "Otac" - dva Oscara dobili su i filmovi "Judas and the Black Messiah" za najbolju originalnu pjesmu i sporednog glumca, "Ma Rainey's Black Bottom" za kostimografiju i šminku, "Mank" za scenografiju i kameru, "Sound of Metal" za zvuk i montažu te Pixarov animirani film "Soul" za najbolju glazbu i najbolji dugometražni animirani film. Titulu najboljeg stranog filma dobio je danski "Another Round" Thomasa Vinterberga.

U 02:00 sata započela je 93. dodjela Oscara. Ovogodišnji producenti Steven Soderbergh, Jesse Collins, Stacy Sher, ovu jedinstvenu pandemijsku dodjelu koja se odvija na više lokacija odjednom, koncipirali su kako bi izgledala kao pravi hollywoodski film. Kao i prethodne tri dodjele, ni ova nema službene voditelje, već se glumci izmjenjuju u prezentiranju.

02:05 – Regina King, redateljica jednog od nominiranih filmova "One Night in Miami", prva je prezenterica večeri.

02:07 – Prvi Oscar ove večeri otišao je u ruke Emerald Fennell za najbolji originalni scenarij za film "Promising Young Woman"

02:16 – Drugi Oscar večeri, za najbolji adaptirani scenarij, osvojio je film "The Father" i njegovi scenaristi Christopher Hampton i Florian Zeller

02:19 – Glumica Laura Dern proglasit će dobitnika Oscara za najbolji strani film

02:22 – Najbolji strani film je "Još jedna runda" Thomasa Vinterberga koji je Oscara posvetio svojoj preminuloj kćerki

02:30 – Oscara za najboljeg sporednog glumca dobio je Daniel Kaluuya za ulogu u filmu "Judas and the Black Messiah".

"Wow, wow. Hvala mami, sestri, nećacima, čitavoj obitelji i čitavom timu. Život je sjajan. Proslavit ćemo ovo večeras!“ kazao je Kaluuya koji se duhovito zahvalio Bogu i roditeljima što su ga napravili, a odao je počast LaKeithu Stanfieldu, kolegi iz filma koji je također bio nominiran u ovoj kategoriji te Fredu Hamptonu, vođi Crnih pantera i liku kojeg je utjelovio.

02:40 – Oscar za najbolju šminku i frizuru odnio je film "Ma Rainey's Black Bottom"

02:45 – Oscar za kostimografiju otišao je u ruke Ann Roth za "Ma Rainey's Black Bottom"

02:50 – Nagradu Jean Hersholt za humanitarni rad dobila je organizacija Motion Picture and Television Fund, koja pomaže zaposlenicima slabijeg imovinskog stanja u filmskoj i televizijskog industriji

"Veliko hvala velikim i malim donatorima, volonterima i freelancerima bez kojih bi ovo bilo nemoguće. Iako udaljeni, večeras smo ujedinjeni ovom dodjelom“ kazao je Bob Beitcher, predsjednik MPTF-a.

02:56 – Prošlogodišnji dobitnik Oscara za režiju, Bong Joon Ho proglasit će Oscara za najboljeg redatelja ili redateljicu

03:00 – Najbolja redateljica je Chloé Zhao, autorica filma "Nomadland", tek druga žena u povijesti koja je osvojila Oscara za režiju

"Često razmišljam o tome što me vuče dalje kada mi je teško. Kad sam bila mala tata i ja smo igrali igru u kojoj smo jedno drugome dovršavali rečenice. I jedna od njih je glasila: ljudi kad se rode uvijek su dobri – i ta rečenica me i dalje vodi. Uvijek sam vidjela dobrotu u ljudima. Ovo je za sve one koji vide dobrotu u ljudima" rekla je Zhao.

03:05 – Oscara u novoj kategoriji najboljeg zvuka osvojio je film "Sound of Metal"

03:10 – Najbolji kratkometražni film je "Distant Strangers" Travona Freeja i Martina Desmonda Roea

"Danas je policija ubila troje ljudi, sutra će ubiti troje ljudi i dan nakon toga će ubiti troje ljudi. Svaki dan u prosjeku policija u SAD-u ubije troje ljudi“ u suzama je rekao je Free koji je odlučio je iskoristiti priliku da bi upozorio na problem policijske brutalnosti u Sjedinjenim Američkim Državama.

03:15 – Reesee Witherspoon proglasit će dobitnike Oscara u kategorijama kratkometražnog i dugometražnog animiranog filma

03:21 – Najbolji kratkometražni animirani film je "If anything happens I love you" Willa McCormacka i Michaela Goviera

03:30 – Najbolji dugometražni animirani film je Pixarov "Soul"

03:35 – Najbolji kratkometražni dokumentarni film je "Colette" Anthonyja Giacchinija

03:40 – Najbolji dugometražni dokumentarni film je "My Octopus Teacher" Jamesa Reeda, Pippe Ehrlich i Craiga Fostera

3:52 – Oscara za najbolje vizualne efekte dobio je film "Tenet"

03:55 – Yuh-Jung Youn dobitnica je Oscara za najbolju sporednu ulogu u filmu Minari

"Hvala prekrasnoj Minari obitelji. Zaista i jesmo postali obitelj“, rekla je korejska glumica i šaljivo dobacila da večeras oprašta svima koji joj krivo izgovaraju ime.

04:05 – Oscar za najbolju scenografiju dobili su Jan Pascale i Donald Graham Burt za "Mank"

04:07 – Oscar za najbolju kameru također je otišao filmu "Mank" i snimatelju Eriku Messerschmidtu

"Da bar mogu izrezati ovaj kipić na pet dijelova… Ovo je stvarno čast i privilegija" kazao je Messerschmidt.

04:15 – Harrison Ford proglasit će dobitnike Oscara za montažu

04:18 – Mikkel E.G. Nielsen dobio je Oscara za montažu filma "Sound of Metal"

"Ovo je bilo poput praćenja duge. Ispod nje, pronašao sam zlato“, rekao je montažer nakon što je okrunio svoju karijeru Oscarom.

04:25 – Druga večerašnja nagrada Jean Hersholt za humanitarni rad otišla je u ruke Tyleru Perryju

04:33 – Oscara za najbolju glazbu dobio je film "Soul" i skladatelji Trent Reznor, Atticus Ross i Jon Batiste

04:38 – Glazbenica H.E.R. osvojila je Oscara za najbolju originalnu pjesmu Fight for You iz filma "Judas and the Black Messiah"

05:06 – Najboljim filmom proglašen je "Nomadland" Chloé Zhao

"Molim vas pogledajte ovaj film na najvećem mogućem ekranu. Povedite svakoga koga znate u kino i u mraku, rame uz rame, doživite ovaj film“ poručila je glavna glumica u filmu "Nomadland" Frances McDormand.

05:12 – Frances McDormand nagrađena je za najbolju glavnu žensku ulogu u "Nomadlandu"

"Nemam riječi. Volim raditi, hvala na ovome“, rekla je glumica kojoj je ovo četvrti Oscar u karijeri.

05:15 – Oscar za najbolju glavnu mušku ulogu otišao je u ruke Anthonyju Hopkinsu za film "Otac"

Dobitnici Oscara 2021.:

NAJBOLJI ORIGINALNI SCENARIJ

Promising Young Woman, Emerald Fennell

NAJBOLJI ADAPTIRANI SCENARIJ

The Father, Christopher Hampton, Florian Zeller

NAJBOLJI GLUMAC

Anthony Hopkins, The Father

NAJBOLJI STRANI FILM

Another Round (Još jedna runda), Danska

NAJBOLJI SPOREDNI GLUMAC

Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

NAJBOLJA ORIGINALNA PJESMA

H.E.R. - Fight for You, Judas and the Black Messiah

NAJBOLJA ŠMINKA I FRIZURA

Matiki Anoff, Mia Neal, Larry M. Cherry, Ma Rainey’s Black Bottom

NAJBOLJA KOSTIMOGRAFIJA

Ma Rainey's Black Bottom, Ann Roth

NAJBOLJA REŽIJA

Nomadland, Chloé Zhao

NAJBOLJI FILM

Nomadland (Searchlight Pictures)

NAJBOLJA GLAVNA ŽENSKA ULOGA

Frances McDormand, Nomadland

NAJBOLJI ZVUK

Sound of Metal, Phillip Bladh, Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés, Carolina Santana

NAJBOLJA MONTAŽA

Sound of Metal, Mikkel E.G. Nielsen

NAJBOLJI KRATKOMETRAŽNI IGRANI FILM

Distant Strangers, Travon Free, Martin Desmond Roe

NAJBOLJI KRATKOMETRAŽNI ANIMIRANI FILM

If Anything Happens I Love You, Will McCormack, Michael Govier

NAJBOLJI DUGOMETRAŽNI ANIMIRANI FILM

Soul (Pixar)

NAJBOLJA ORIGINALNA GLAZBA

Soul, Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste

NAJBOLJI KRATKOMETRAŽNI DOKUMENTARNI FILM

Collette, Anthony Giacchino

NAJBOLJI DUGOMETRAŽNI DOKUMENTARNI FILM

My Octopus Teacher

NAJBOLJI VIZUALNI EFEKTI

Tenet

NAJBOLJA SPOREDNA GLUMICA

Yuh-Jung Youn, Minari

NAJBOLJA SCENOGRAFIJA

Mank, Jan Pascale i Donald Graham Burt

NAJBOLJA KAMERA

Mank, Erik Messerschmidt

