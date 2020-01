Noć muzeja u znaku jubileja i priprema za otvorenje EPK

U sklopu Noći muzeja i samo dan prije službenog otvaranja Europske prijestolnice kulture, u riječkom Muzeju moderne i suvremene umjetnosti otvorena je izložba “S kolekcijom” Davida Maljkovića. Ona kroz snažan i angažiran autorski koncept predstavlja MMSU-ovu kolekciju koja od osnutka Muzeja 1948. godine nikada nije postala dijelom stalnog postava. Predugo deponirane radove Maljković je naslagao na galeriju velikog prostora, koji ostaje prazan čekajući nova autorska djela.

Ofarbala MMSU u crveno

Najavljena kao projekt suradničkog karaktera, izložba je odmah postala dom drugim umjetnicima čiji radovi korespondiraju s Maljkovićevom kolekcijom. Čitava zgrada muzeja, čije pročelje još čeka obnovu, obojena je u žarko crvenu boju. Rad je to umjetnice Dore Budor, fenomenalne zagrebačke likovnjakinje koja već godinama živi u New Yorku. Inspiraciju je crpila iz filma “Crvena pustinja" Michelangela Antonionija, u kojem Monica Vitti izgovara rečenice ““There's something terrible about reality and I do not know what it is. No one will tell me”, po kojima je Budor nazvala svoju instalaciju ispunjenu tjeskobom. Sličan rad izvela je u sklopu skupne izložbe “Casa Tomada” u Mexico Cityju 2018. Godine.

VIDEO Govor Davida Maljkovića

Izložbu u izložbi pripremio je i Niko Mihaljević, postavivši u MMSU svoj “Muzej kristalne lubanje”. Inspiriran pseudoarheološkim nalazom kristalne lubanje za koju se godinama vjerovalo da je ostavština neke davne, napredne civilizacije, da bi se prije desetak godina otkrilo kako se radilo o običnoj spački, Mihaljević je u Rijeci izložio kultne pop-kulturne radove na koje je utjecala, od filma o Indiani Jonesu, preko znanstvenofantastične serije Stargate SG-1 do popularne epizode stripa Martin Mystére. Sam Maljković na otvorenju je istaknuo kako je trenutno stanje njegove izložbe samo početak i kontekst u kojem će mladi umjetnici realizirati svoje radove, a mjesto u MMSU našao je i bar umjetnika i legende riječke urbane scene Damira Čargonje Čarlija, koji će tijekom izložbe primati različite goste.

Muzeji slavljenici

Noć muzeja uspješno je održana u više od 220 muzeja i srodnih ustanova, među kojima su mnoge slavile važne obljetnice. Među ostalima, zagrebački Muzej za umjetnost i obrt slavi 140 godina rada, Arheološkom muzeju u Splitu ravno je 200 godina, Etnografski muzej prošle je godine proslavio stotu godišnjicu, a zagrebački MSU također prošle godine obilježio je 65 godina osnutka i deset godina preseljenja u novu zgradu.

VIDEO Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel