Noć muzeja vodi vas na 43 adrese, a na ovima ćete se sigurno zadržati

Velike obljetnice, između ostalih i 140. rođendan zagrebačkog Muzeja za umjetnost i obrt, tema su ovogodišnje Noći muzeja, popularne manifestacije koja se organizira već 15. put.

A u sklopu nje večeras od 18 sati bit će slobodan ulaz u više od 200 ustanova u Hrvatskoj, pri čemu se može krstariti i po 43 adrese u metropoli na kojima se nudi zanimljiv program. Uključio se, primjerice, i novi Muzej čokolade, u Klovićevim dvorima može se razgledati izložba Udruženja umjetnika Zemlja, nerijetki će posjetiti i memorijalni stan Marije Jurić Zagorke...

ZET uvodi i besplatne izvanredne linije, pa će turistički tramvaj do 1 sat poslije ponoći kružiti trasom od Trga Republike Hrvatske preko Jelačić-placa do Savske, a miniautobusi će voziti od Mimare na Gornji grad. Posebnim autobusom koji kreće svakih sat vremena, pak, moći će se od Trga Mažuranića do Muzeja suvremene umjetnosti i natrag.

Zagrebački solisti

U povodu 65. obljetnice svjetski priznatoga ansambla u Muzeju grada Zagreba postavljena je izložba s fotografijama s njihovih nastupa, nosačima zvuka te plakatima među kojima je i onaj što ga je oblikovao Marc Chagall. Tu su i UNESCO-ove medalje čiji su autori i slavni Pablo Picasso te Joan Miró... Zagrebački solisti u muzeju i nastupaju u 19, 20 i 21 sat.

Ljekarna u Kamenitoj

Prostor nekadašnjeg laboratorija apoteke Kamenita vrata, koja je danas u lancu Gradskih ljekarni, postoji više od šest i pol stoljeća i dio je zagrebačke baštine. Osim razgledavanja originalnog inventara, posjetitelji će se moći uključiti u izradu ljekovitih pripravaka. Predstavit će se i ljekarnički suvenir, grožđana mast u ambalaži s motivom Kamenitih vrata.

Nikola Tesla

Pokusi i predavanja kojima će se u demonstracijskome kabinetu predstavljati izumi genijalca iz Smiljana, ali i prezentacije o zvijezdama, planetima i ostalim svemirskim objektima koje će se održati u planetariju, dočekat će posjetitelje Tehničkog muzeja Nikola Tesla. Razgledati se može i izložba “Industrijski dizajn u kontekstu tehnologije”.

Baltazar u MSU

Multimedijalna izložba “Od imaginacije do animacije”, posvećena 60. rođendanu Zagrebačke škole crtanog filma, nerijetke će uz kultne kadrove iz “Profesora Baltazara” primjerice ili “Malih letećih medvjedića” vratiti u djetinjstvo. Prati je i izložba više od 200 umjetnina koje su prikupljene donacijama i otkupom otkako se MSU preselio u Novi Zagreb.

Foto: Zagreb Film

Šeširi u MUO

“Farewell my Muse” naziv je programa koji se izvodi u 22 sata u Muzeju za umjetnost i obrt u povodu zatvaranja izložbe “All You Need is a Hat” autorice Staše Čimbur. – Performans je to o ostarjelom umjetniku koji na kraju života usniva san u kojemu susreće svoju muzu koju onda, uz zvuke glazbe, oslikava i tako svijetu daje svoju finalnu kreaciju. Izvest će ga koreograf, baletan i make up artist Dino Baksa te balerina Cristiana Rotolo, a ja ću za nju kreirati krunu – najavljuje Staša Čimbur. Na izložbi se predstavlja sedamdesetak šešira, oglavlja i fascinatora, a zatvara se prekosutra.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Lisica, vuk, medvjed...

Dokumentarac o divljim životinjama hrvatskih staništa vrtjet će se u Lovačkom muzeju u Nazorovoj 63.

Plišanci i pikulaonica

Vlastite će igračke klinci, uz pomoć roditelja, od 19 sati izrađivati u Hrvatskom školskom muzeju. U igri uz koju su odrastale brojne generacije, pikulanju, moći će se, pak, okušati od 21 sat. Usto se u muzeju može razgledati izložba o djetinjstvu i školovanju u Hrvatskoj u 20. stoljeću.

Krivotvorine i otisci prstiju

Uz stalni postav Muzeja policije koji prikazuje njezin povijesni razvoj, bit će izložena i zbirka oružja, odora i opreme te minsko-eksplozivna sredstva korištena tijekom Domovinskog rata. U 20 sati bit će predavanje o krivotvorenim umjetninama, a u 23 o Ivanu Vučetiću, ocu daktiloskopije.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Pacman na FER-u

U starim računalnim igrama kao što su Pacman, Pong, Super Mario, Space Invaders, QBASIC Gorillas i Tetris moći će se večeras okušati posjetitelji Fakulteta elektrotehnike i računarstva. Priređuju i slušaonicu glazbe iz “retro” igara i demo-programa, a ondje je, naravno, i izložba starih računala, kalkulatora...

Paketić povijesti

Šest desetljeća brenda obilježava se izložbom “Vegeta – paketić povijesti” u galeriji Hrvatskog dizajnerskog društva.