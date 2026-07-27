Pokretač urbane regeneracije: Zabočki Regenerator proglašen najuspješnijim arhitektonskim ostvarenjem 2025. godine

Centar urbane kulture Regenerator u Zaboku, mjesto na kojem su zadnjih godina održani mnogi sjajni koncerti na koje redovito dolazi i publika iz Zagreba, nedavno je proglašen najuspješnijim ostvarenjem u svim područjima arhitektonskog stvaralaštva u 2025. godini. Prestižnu nagradu "Viktor Kovačić" Udruženja hrvatskih arhitekata osvojili su autori projekta iz arhitektonskog ureda MVA/Mikelić Vreš Arhitekti, a priznanje im je uručeno na svečanom otvorenju Godišnje izložbe ostvarenja hrvatskih arhitektica i arhitekata u 2025. godini.

Nagrada "Viktor Kovačić" dodjeljuje se za najuspješnije ostvarenje u svim područjima arhitektonskog stvaralaštva, a Regenerator je prema odluci stručnog žirija izabran između četiri nominirana projekta. Stručni žiri istaknuo je kako je najveća kvaliteta Regeneratora činjenica da je uspio "generirati novi centar grada". U nekadašnjoj industrijskoj zoni Zaboka projekt uvodi novi model urbanosti – otvoren, javni i programski slojevit prostor koji povezuje kulturu, obrazovanje, poduzetništvo i društveni život. Kompleks je organiziran kao sklop triju volumena oko središnjeg trga koji nije samo ulazni prostor, već stvarni javni forum i mjesto okupljanja građana. Žiri je posebno naglasio da Regenerator nadilazi razinu pojedinačne arhitektonske intervencije te pokazuje kako pažljivo oblikovani javni sadržaji mogu postati pokretač urbane regeneracije.

Autorski tim iza projekta Centra urbane kulture Regenerator činili su Marin Mikelić, Tomislav Vreš, Sara Pavlov i Alma Sekondo, uz brojne suradnike iz različitih područja projektiranja. Investitor projekta je Grad Zabok, a projekt je realiziran na lokaciji Ulice Mladih 2. U kontekstu zone obilježene skladištima, halama i recentnim komercijalnim tipologijama velikih trgovačkih volumena, projekt uvodi drukčiji model urbanosti. Posebno je važna prizemna povezanost svih triju volumena. Kontinuirana razina partera omogućuje internu komunikaciju i različite scenarije korištenja, ali istodobno naglašava javnost čitavog sklopa. Kompleks funkcionira kao mala urbana struktura, svojevrsni mikrokozmos ili "mali grad" unutar grada u kojem su različiti sadržaji međusobno isprepleteni i komplementarni. Programska raznolikost presudna je za uspjeh projekta. Koncertna dvorana s prostorima za vježbanje glazbenika, radni prostori u Silosu koji se daju u najam i time ostaju otvoreni široj zajednici, te art-kino, prostori udruga i hostel u Inkubatoru stvaraju kontinuiranu fluktuaciju korisnika različitih generacija i interesa.

Projekt ne cilja jednu homogenu publiku, nego uspostavlja platformu za susret kulturnih, obrazovnih i poduzetničkih inicijativa. Upravo ta višeslojnost čini ga snažnim društvenim generatorom. Središnji trg, koji se u određenim situacijama transformira u koncertni prostor s vanjskom pozornicom kao svojevrsnim četvrtim elementom sklopa, dodatno naglašava fleksibilnost i otvorenost kompleksa. Time Regenerator djeluje istodobno kao jedna zgrada i kao malo susjedstvo organizirano oko zajedničkoga javnog prostora. U konačnici, ne revitalizira samo industrijsku zonu nego aktivira novu društvenu i prostornu jezgru Zaboka.