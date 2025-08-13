Nijednom nije došla na dodjelu Oscara iako je četiri puta nominirana

Kao glumica bila je poznata po svojim melankoličnim, suptilnim, decentnim izvedbama. Zato je za publiku i bilo veliko iznenađenje kad se u “Ninočki” smijala. Lice joj je, pisalo se, bilo savršeno simetrično i pred kamerama je uspijevala prenijeti niz emocija samo jednim treptajem oka. Četiri puta nominirana je za Oscara za najbolju glumicu, no nije osvojila nijedan. Dvije nominacije zaradila je 1930. za filmove “Anna Christie” i “Romansu”, sedam godina poslije za “Damu s kamelijama”, a 1939. za svoj možda i najpoznatiji film, “Ninočku”, no nagrada je te godine otišla u ruke Vivien Leigh za ulogu u “Zameo ih vjetar”. Akademija joj je 1954. dodijelila počasnu nagradu za njezine “blistave i nezaboravne filmske izvedbe”. Nije se pojavila na ceremoniji, a statua joj je dostavljena na kućnu adresu.