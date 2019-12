Netflix ima adut za Oscar jači i od "Rome"

Hoćemo li svjedočiti reprizi prošlogodišnje filmske sezone kada je u samoj završnici s Netflixa stigla briljantna “Roma” koju su mnogi proglasili filmom godine, ali na kraju nije osvojila ni Zlatni globus ni Oscar za najbolji film? Ovogodišnji Netflixov adut “Marriage Story” (“Bračna priča”) redatelja i scenarista Noaha Baumbacha saga je o razvodu dobrostojećeg američkog para, glumice i kazališnog redatelja, koji se pod pritiskom odvjetnika pretvara u žestoki raskol između dvoje ljudi koji se i dalje vole. Duboko emotivna drama počiva na impresivnim glumačkim ostvarenjima Adama Drivera i Scarlett Johansson koji su pokazali nevjerojatan raspon glumačkih ideja.

Priča počinje finim izlaganjem dvoje supružnika, Charlieja i Nicole, koji govore jedno o drugome pažljivo, biranim riječima iz kojih osjeća iskrena i duboka ljubav. Uživaju u svom poslu u kazalištu, ali i u newyorškom stanu sa svojim sinom.No već u sljedećim scenama njihova idila se raspada i oboje su spremni na razvod bez odvjetnika i sudova i tu započinje nevjerojatan dramaturški ples satkan od romantike i cinizma. Nicole se grčevito želi vratiti u Los Angeles i nastaviti svoju filmsku karijeru, seli se k majci i odvodi sina, a Charlie cijelo vrijeme naivno misli da je to samo privremeno i da će se svi oni ponovno skrasiti u New Yorku. No svijet njih oboje se raspada kada majka nagovori Nicole da uzme odvjetnicu Noru (Laura Dern) koja po grubom odvjetničkom principu – idemo zgaziti protivnika – uvodi Nicole u svoj mlin, što Charlie jako teško podnosi. Kroz ovu kompleksnu, uznemirujuću, ali lako prohodnu dramu Baumbach ne pokušava rekonstruirati komplicirani put do razvoda, protkan bezbrojnim odvjetničkim i sudskim zavrzlamama, već opisati složeni psihološki nemir koji potiče njegove protagoniste.

U monumentalnoj sceni kada njih dvoje shvate da su otišli predaleko pokušaj mirenja pretvara se u verbalni obračun pun mržnje koji iskazuje količinu njihove zatrovanosti. Trenutak poslije oboje se nalaze u očaju jer su povrijedili drugoga. Charliejava je situacija ipak nešto složenija jer, da bi vidio sina ili dolazio na ročište, mora stalno putovati iz New Yorka u Los Angeles, pri čemu se tope njegovi materijalni i duhovni resursi pa je i propadanje njegova svijeta puno dramatičnije od Nicoleina koja živi s majkom i sinom. Baumbach je dao prednost njegovu liku i suptilnije se bavi njegovim propadanjem, a film je režirao tako da ne očekujemo klasičan rasplet u kojem će netko sudski pobijediti, nego očekujemo s kakvim stanjem duha će njih dvoje izaći iz situacije u koju su se sami upetljali. I na koncu – hoće li raskomadane krhotine ljubavi uspjeti bar malo zakrpati da ostanu normalni.

Filmovi koji tematiziraju razvod već su dulje vrijeme najistaknutiji podžanr obiteljskog filma. Recimo, samo je dvostruki oskarovac Asghar Farhadi u dva navrata tematizirao bračnu rastavu, u filmovima “Prošlost” te “Nader i Simin se rastaju”, a imali smo i nedavni domaći izlet u ovu tematiku s filmom “Sam samcat” Bobe Jelčića. Ipak, nekako je najbriljantnija saga koja se bavi odnosom bračnog para prije “Marriage Story” ona Richarda Linklatera (“Before Sunrise”, “Before Sunset” i “Before Midnight”) u kojoj kroz maratonski strpljiv višegodišnji rad izlaže odnos dvoje, od upoznavanja do kritične točke koja ipak ne eskalira razvodom nego pomirbom.

“Marriage Story” će, bude li malo više senzibiliteta prema filmovima koji dolaze s televizije, ove godine pokupiti nagrade, možda i one za najbolji film jer je, za razliku od “Rome”, snimljen je na engleskom jeziku, pa kod glasača više nema alibija da je film s neengleskog govornog područja. No ne zaboravimo da Netflix ima još jedan snažan adut, Scorsesejevu gangstersku sagu “Irishman” s kojom je još jednom pokazao nevjerojatan osjećaj za složene scene i vremenski slojevite drame. Je li ovo konačno godina Netflixa? Čini se da jest.