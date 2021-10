Najavljena "Kuća zmaja" otkrit će nam što se događalo prije “Igre prijestolja”

Nakon mjeseci šuškanja i neprovjerenih glasina, HBO Max je objavom trailera za novu seriju “House of the Dragon” zapalio internet. Iako je riječ je o tek 70 sekundi dugom videu iz kojeg ne saznajemo ništa pretjerano senzacionalno, on najavljuje dugoočekivani prednastavak, odnosno, prequel neprežaljene “Igre prijestolja”. Prvi je ovo u nizu najavljenih spin-offa te sada već legendarne TV serije nastale prema književnoj fantasy sagi američkog pisca Georgea R.R. Martina, a koja je godinama rušila rekorde gledanosti da bi zbunjujućim i zbrzanim krajem razočarala milijune diljem svijeta.

Radnja produkcijski raskošne “House of the Dragon” ili “Kuće zmaja” bit će smještena tako nekih dvjestotinjak godina prije događaja koje smo gledali u seriji “Igra prijestolja”, a temeljena je na novoj knjizi G. R.R. Martina “Vatra i krv”. U tom poprilično golemom svesku (a objavljen je tek prvi dio) koji imamo priliku pročitati i na hrvatskom jeziku, u izdanju Lumena, slavni autor opisuje povijest loze Targaryena, kraljevske obitelji podrijetlom iz mitske zemlje Valyrije koja posjeduje i ljubomorno čuva moć zauzdavanja strašnih i čarobnih zvijeri – zmajeva. Znamo i da će se nova serija baviti sukobima unutar kuće Targaryen te građanskim ratom u Westerosu poznatim i kao “Ples zmajeva”. U glavnim ulogama naći ćemo genijalnog Matta Smitha kao princa Daemona Targaryena te Emmu D’arcy u ulozi princeze Rhaenyre Targaryen uz Paddyja Considinea, Oliviju Cooke, Billa Patersona, Rhysa Ifansa i brojna druga zvjezdana imena.

Reakcije obožavatelja za sada su različite, budući da se neki ogorčeni fanovi još uvijek nisu oporavili od udarca koji im je zadala posljednja sezona “Igre prijestolja”. Ipak, možda ih obraduje i utješi činjenica da je i sam autor George R.R. Martin ovog puta aktivno sudjelovao u pisanju scenarija te produkciji, dok su kormilo preuzeli prilično sposobni Miguel Sapochnik i Ryan Condal. “House of the Dragon” najavljeno je, na malim ekranima gledat ćemo već 2022. godine.