Moćan film studentica ADU: Prijavila je profesora, ali bila je njegova riječ protiv njene

Karla Jelić i Vida Skerk bile su lica pobune studenata Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu koji su se u jesen 2023. godine okupili pred Akademijom, potaknuti brojnim slučajevima zataškavanog i neprocesuiranog zlostavljanja. Iako je iskra koja je zapalila vatru bio Ozren Prohić, čiju su tada mučnu polusatnu snimku iživljavanja nad studentima pustile okupljenima, on nipošto, upozorile su tada, nije jedini.

A dvije kolegice ponovno su se udružile stvarajući dokumentarni film "I tako još jedna", koji će svoju premijeru doživjeti na ZagrebDoxu. U filmu, koji je režirala Karla Jelić, protagonistica Vida Skerk hrabro je odlučila podijeliti svoje vlastito iskustvo sa seksualnim uznemiravanjem od strane, za sada neimenovanog, bivšeg profesora ADU, ali i baciti svjetlo na netransparentan i problematičan sustav prijavljivanja zlostavljanja.

"I tako još jedna", prati dane uoči organiziranja studentskog prosvjeda, kao i sam prosvjed, no i osobnu ispovijest Skerk, koja se, kada se odlučila, imenom i prezimenom, prijaviti neprimjereno ponašanje koje je od jednog profesora doživjela na studentskoj zabavi, suočila s mučnim i hermetičnim birokratskim procesom od kojeg na kraju - nije bilo ništa. Iako je profesor, kazala je Vida, priznao da se te večeri sa svojim studentima napio, negirao je bilo kakvo seksualno uznemiravanje. Na koncu, ostala je njegova riječ protiv njene, jer se dvoje kolega tada prisutnih, nisu pojavili na svjedočenju pred etičkim povjerenstvom. Prijavljeni profesor nije sankcioniran već je sam dao otkaz, a Skerk se morala sama izboriti s traumom i posljedicama tog događaja.

- Moramo računati i na činjenicu, da uz sve prijavljene slučajeve zlostavljanja, postoji i hrpa neprijavljenih. Jer zapravo prijaviti profesora zahtijeva ogromnu hrabrost - koju mnogo ljudi nema. Naša umjetnička zajednica je mala. Isti ljudi koji nam tu predaju, su isti ljudi koji će nam kasnije davati poslove. Radi se o sustavu u kojem je ogroman disbalans moći, čak i kada nam je omogućeno prijavljivanje. Zbog toga treba raditi na sustavnim promjenama, na edukaciji, na prevenciji - upozorava Skerk na snimci prosvjeda u filmu.

No, saznajemo u filmu, Vida Skerk više nije studentica Akademije dramske umjetnosti. Iako se sa svojim zlostavljačem nije morala susretati na hodnicima Akademije, pritisak koji je osjećala od okoline da bude "savršena žrtva", strah od toga da će zauvijek u svojoj branši zbog toga biti etiketirana i razočaranje u sustav koji se niti nakon njene prijave i neumornog truda, nije promijenio - učinili su svoje. Nakon organizacije prosvjeda, odlučila je studij nastaviti u Londonu.

- Svojoj psihologinji rekla sam da, ako se to kako se ja osjećam, ako se moja okolina ne promijeni u naredne dvije godine, imam isplanirani suicid. Neću to napraviti sada samo zato što si želim dati još dvije godine da se nešto promijeni. Da tebe ne samo jedan događaj, nego cijeli sustav, toliko iznevjeri, da dođeš do toga da možeš izdržati još dvije godine... Zato mi je bilo važno napraviti i ovaj prosvjed. Ja sam svjesna svoje privilegije, svjesna toga da većina ljudi nema para za otići u London. I onda me zanima tko će biti da iduća Vida Skerk koja u London neće moći pobjeći jer nema buržujsku obitelj - i što će biti s njom kada njoj istekne njenih dvije godine? - zaključuje Skerk.

Film "I tako još jedna" nastao je u produkciji Akademije dramske umjetnosti. Režiju i scenarij potpisuje Karla Jelić, kameru Dora Čaldarović, montažerka je Nina Karaman, a producentica Natalie Dech. Premijerno bit će prikazan u utorak 1. travnja u 17.30 sati u Kaptol Boutique Cinema, dok će se reprizna projekcija održati u subotu 5. travnja u 11:30.