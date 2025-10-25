Naši Portali
Anica Tomić

Ležeći u modricama na betonu, željele smo zaustaviti vrijeme

VL
Autor
Hina
25.10.2025.
u 13:40

Premijeri "Sigurne kuće" u Gavelli prethodila su četiri performansa u centru Zagreba

Autorski projekt redateljice Anice Tomić i dramaturginje Jelene Kovačić "Sigurna kuća",  napravljen prema istoimenom romanu Marine Vujčić premijerno je izveden u petak u Gradskom dramskom kazalištu Gavella u Zagrebu.

Ovaj projekt je svojevrsni nastavak njihovog dugogodišnjeg kazališnog istraživanja tematike nasilja, a u ovom slučaju usredotočenom na specifičnu temu obiteljskog i rodno uvjetovanog nasilja, naveli su iz Gavelle.

"Predstava je nastala iz potrebe da se govor o nasilju nad ženama iz intimnog i privatnog premjesti u politički i društveni kontekst - da se osvijetli ono što najčešće ostaje tek vijest crne kronike", rekla je redateljica Anica Tomić. 

Istaknula je kako su kroz male pomake, uz poticajnu montažu i adaptaciju Jelene Kovačić pokušavali ući u psihološku spiralu glavnog lika Lade Lončar te rastavljajući njezin lik na neki način su je ponovno konstruirali. 

"Paralelno s Ladinom intimnom, pričom smo pokušali graditi i širu sliku: institucije, susjedi, policija, socijalna služba - svi su oni dio tog sustava. Njihova nesposobnost, sporost, tromost, ponekad i nesnalaženje, ono su što oblikuje Ladinu realnost", dodala je Tomić. 

Projekt nastaje prema romanu Marine Vujčić "Sigurna kuća", a na njega je bitno utjecao i niz feminističkih autorica poput Artemisie Gentileschi, Nan Goldin, Sue Williams, Emme Sulkowicz, Regine José Galindo, Sanje Iveković, Tanje Lažetić i Ane Mendiete koje su se u svojim radovima intenzivno bavile nasiljem nad ženama, prvenstveno kao političkim, društvenim pitanjem.

U radu na predstavi bili su im važni i javni performansi, koji su se odvijali četiri subote ususret premijeri na javnim prostorima Zagreba. 

"Ležeći s glumicama na Cvjetnom trgu, u tišini i s modricama, inspirirane radovima Sue Williams, nismo željele šokirati. Željele smo zaustaviti vrijeme Stvoriti pukotinu u svakodnevici. Jer nasilje se ne događa na sceni - događa se u stubištima, haustorima, spavaćim sobama", zaključila je Tomić. 

U predstavi glume Ksenija Pajić, Filip Šovagović, Barbara Nola, Ivan Simon, Lana Meniga, Đorđe Kukuljica, Dijana Vidušin, Enes Vejzović, Ivana Bolanča, Siniša Ružić i Helena Buljan.

Glazbu je skladao Nenad Kovačić, a za scenski pokret zaslužna je Lada Petrovski Ternovšek. Scenografiju potpisuje Matija Blašković, kostimografiju Marita Ćopo, a oblikovanje svjetla Zdravko Stolnik. Asistent redateljice je Ivan Dragičević.

Kupnja