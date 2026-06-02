Ksenija Abramović nastavlja promociju knjige „Evo me“ u Splitu, Sinju, Međugorju i Zadru

U nadolazećim tjednima knjiga će biti predstavljena u Splitu, Sinju, Međugorju i Zadru, okupljajući publiku na večerima svjedočanstva, duhovne i domoljubne glazbe te zajedništva.

Velik interes javnosti za knjigu i brojni susreti s čitateljima posebna su radost autorici, koja poziva sve zainteresirane da joj se pridruže na nekoj od najavljenih promocija.

„Knjiga Evo me nastala je kao osobno svjedočanstvo, ali vjerujem da njezina poruka pripada svima. Zato od srca pozivam sve zainteresirane da nam se pridruže na nekoj od promocija kako bismo zajedno podijelili iskustva, promišljanja i radost susreta. Veselim se svakom novom poznanstvu i zajedništvu koje ova knjiga stvara među ljudima“, poručila je Ksenija Abramović.

Promocija u Splitu održat će se 8. lipnja u Cinestaru u Mall of Splitu, s početkom u 20 sati. Uz autoricu, knjigu će predstaviti Miro Radalj i don Mladen Parlov, dok će glazbeni dio programa obogatiti VIS Veritas Aeterna. Program će moderirati Silvana Burilović Crnov.

Dan poslije, 9. lipnja, knjiga će biti predstavljena u Svetištu Gospe Sinjske, u klaustru samostana Čudotvorne Gospe Sinjske, također s početkom u 20 sati. Uz Kseniju Abramović govorit će don Ivan Bodrožić, program će moderirati fra Marinko Vukman, a glazbeni dio predvodit će Albina i Klapa Sinj.

Promocija u Međugorju održat će se 14. lipnja u Dvorani sv. Ivana Pavla II., s početkom u 20:30 sati. Uz autoricu će sudjelovati fra Jozo Grbeš, glazbeni gosti bit će fra Marin Karačić i Stjepan Lach, a program će moderirati Vedran Vidović, ravnatelj Informativnog centra Mir Međugorje.

Završnica turneje predviđena je za 15. lipnja u Kneževoj palači u Zadru, s početkom u 20 sati. Uz Kseniju Abramović, knjigu će predstaviti zadarski nadbiskup emeritus, mons. Želimir Puljić, program će moderirati Ines Grbić, a glazbeni gosti bit će grupa Emanuel i Tiho Orlić.

Turneja knjige Evo me povezuje vjeru, kulturu, glazbu i osobna svjedočanstva te kroz susrete s publikom želi zahvaliti svima koji su tijekom godina bili dio poslanja Laudato televizije.

