Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice i dobitnik 17 nagrada Grammy, Sting, ponovno dolazi u Hrvatsku!

Uz virtuoza na gitari i dugogodišnjeg suradnika Dominica Millera te dinamičnog bubnjara Chrisa Maasa, publika će imati priliku doživjeti Stinga u izvedbi njegovih najvećih hitova i rijetko izvođenih pjesama iz bezvremenskog glazbenog opusa. Turneja “STING 3.0” je do sada zabilježila niz rasprodanih koncerata i prikupila iznimno pozitivne kritike. „Oakland Press“ je istaknuo da je riječ o večeri uz nastupe svjetske klase koja će se dugo pamtiti, a „USA Today“ je napisao kako Sting spaja karizmu, intelekt i glazbenu profinjenost. „Consequence“ je naglasio snagu njegova glasa i svrstao ga među najveće basiste svih vremena dok „The Atlanta Journal-Constitution“ hvali njegovu scensku prisutnost i maestralni glazbeni zanat.

Poznat kao inovativni solo izvođač i autor te frontmen legendarne grupe The Police, Sting je kroz cijelu svoju bogatu karijeru neprestano pomicao granice glazbene kreativnosti. Turneja “STING 3.0” predstavlja novo dinamično razdoblje u kojem izvodi odabrane pjesme iz svog glazbenog kataloga u pratnji tročlanog benda. Upravo je ta energija inspirirala i njegov novi singl “I Wrote Your Name (Upon My Heart)”, koji je aranžirao četverostruki dobitnik Grammyja, Robert Orton. Osim toga, objavljen je i novi live album „STING 3.0 LIVE“, dostupan u digitalnom obliku, na CD-u te na vinilu (180 g). Album, snimljen na istoimenoj svjetskoj turneji, donosi kolekciju Stingovih najvećih hitova, uključujući i prvu live izvedbu pjesme “Be Still My Beating Heart”. Digitalno izdanje sadrži ukupno deset pjesama uključujući i live verziju klasika “Fragile” iz 1987. koju je nedavno izveo dječji zbor u Netflixovoj mini-seriji „Adolescence“.

Foto: Promo

Članovi Stingovog Fan Cluba imat će mogućnost osigurati svoje ulaznice za zagrebački koncert prije početka generalne prodaje i to putem njegove službene stranice www.sting.com. Ulaznice za zagrebački koncert u prodaji su od petka, 3. listopada, a može ih se osigurati na svim prodajnima mjestima Eventima kao i putem online sustava www.eventim.hr. Sve ostale informacije o turneji i Fan Clubu mogu se pronaći na službenoj stranici www.sting.com te na Instagramu, Tik Toku, Facebooku, Youtubeu i X-u.

Tijekom svoje iznimne karijere i kao član Rock and Roll Hall of Famea dobio je 17 nagrada Grammy te prodao više od 100 milijuna albuma diljem svijeta, kako kao jedan od najprepoznatljivijih solo izvođača, tako i kao bivši frontmen grupe The Police. Kao skladatelj, kantautor, pjevač, glumac, pisac i aktivist, Sting je i dobitnik nagrade Zlatni globus, ima četiri nominacije za Oscara, jednu za nagradu Tony, a nositelj je i Billboardove nagrade Century Award te Kennedy Center Honors priznanja. Stingova podrška organizacijama koje se bave ljudskim pravima, poput Rainforest Funda, Amnesty Internationala i Live Aida, odražava univerzalnost njegove umjetnosti. Zajedno sa suprugom Trudie Styler osnovao je 1989. godine Rainforest Fund s ciljem zaštite svjetskih prašuma i autohtonih zajednica koje u njima žive.

Osnovana 2005. godine od strane višestruko platinastog, za Grammy nominiranog kantautora i producenta Martina Kierszenbauma, Cherrytree Music Company pruža usluge menadžmenta, diskografske i izdavačke djelatnosti za odabrani krug izvođača, producenata i aranžera koji pomiču granice popularne glazbe. Tijekom 19 godina, od svog osnutka i objave prvog izdanja, albuma “Let It Die” glazbenice Feist, Cherrytree je ostavio neizbrisiv trag na glazbenoj sceni: od menadžmenta slavnog glazbenika i kulturne ikone Stinga do lansiranja prva dva albuma Lady Gage. Cherrytree Music Company također je izdao glazbeno i kulturno značajna te komercijalno uspješna izdanja izvođača kao što su Ellie Goulding, La Roux, Far East Movement i Robyn, čiji je album “Body Talk” iz 2010. godine časopis Rolling Stone proglasio albumom desetljeća. S više od 40 milijuna prodanih izdanja, Cherrytree Music Company i dalje je važan izvor popularne glazbe te pokretač umjetničkih suradnji i inovacija. Za više informacija o Cherrytree Music Companyju posjetite službenu Spotify stranicu, a logotip je dostupan na linku.