Hrvatski kratki animirani film "Eeva" u užem izboru za Oscar

Kratki animirani film "Eeva" autora Lucije Mrzljak i Mortena Tšinakova našao se u užem izboru od 15 kratkometražnih animiranih filmova iz cijeloga svijeta koji konkuriraju za nagradu Oscar. Radi se o međukoraku u nominacijama, u kojemu od svih kvalificiranih filmova (ove godine bila su 93) članovi Američke akademije filmske umjetnosti i znanosti odaberu najužu selekciju naslova koje će razmotriti za finalne nominacije.

– Ugodno nas je zatekla ova vijest. Iako to ne znači da ćemo biti nominirani, to je zapravo iznimna čast jer je broj kvalificiranih naslova bio velik. Stvarno nisam očekivao jer je konkurencija bila izvrsna. To je zapravo potvrda struke kvaliteti hrvatskog animiranog filma, našeg studija Adriatic Animation, a isto tako i pohvala Hrvatskom audiovizualnom centru, koji prepoznaje dobre projekte i na taj način potiče kulturni razvoj Hrvatske. Nadamo se da će se ta lista prenijeti i na nominacije – rekao je Draško Ivezić, koji je film producirao s estonskim kolegom Kelavom Tammom.

Nagrađen u Annecyju i na Animafestu, njihov film prikazuje najtužniji dan u životu Eeve, koja iznenada postaje udovica. Osim režije, Lucija Mrzljak i Morten Tšinakov potpisuju i montažu te scenarij (Tšinakov) i dizajn (Mrzljak), a uz njih animaciju su radili i Goran Stojnić i Noemi Ribić, uz estonske kolege Egerta Kesu i Tarma Vaarmetsema. Dizajn zvuka potpisuje Jure Buljević.

Među 93 kvalificirana naslova koja su se razmatrala za nominaciju u kategoriji kratkometražnog animiranog filma bio je još jedan hrvatski film, "Sjeti se kako sam jahala bijelog konja" Ivane Bošnjak Volda i Thomasa Johnsona Volde.

U ostalim kategorijama pet potencijalnih nominacija smiješi se filmu "Barbie" Grete Gerwig, a za njom po četiri potencijalne nominacije slijede "Ubojice cvjetnog mjeseca" Martina Scorsesea i "Društvo snijega " J. A. Bayona, koji se smatra iznenađenjem užih izbora. Ukrajinski dokumentarac "20 dana u Mariupolju" i tuniška saga o ISIS-u "Četiri kćeri" imaju dvostruku šansu, jer konkuriraju u kategorijama za najbolji strani film, ali i najbolji dugometražni dokumentarni film.

Finalne nominacije za Oscar u svim kategorijama bit će objavljene 23. siječnja 2024. godine, a svečana dodjela održat će se 10. ožujka.