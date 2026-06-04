Wenders povukao kultni film zbog golotinje: 'Nastassja, ispričavam se, trebao sam te zaštititi'

Njemački reditelj Wim Wenders objavio je u srijedu da iz distribucije povlači svoj film "Pogrešan pokret", objavljen 1975. godine, zbog scene u kojoj je glumica Nastassja Kinski, tada tinejdžerica, prikazana obnaženih grudi.

"Danas shvaćam da je Nastassja Kinski trebala biti bolje zaštićena", naveo je redatelj u priopćenju, uputivši ispriku glumici koja je tražila uklanjanje te scene.

U toj sceni, njemačka glumica, koja je tada imala 13 godina, leži na krevetu u kojem joj se pridružuje odrasli muškarac.

Krajem svibnja, 65-godišnja Nastassja Kinski rekla je u intervjuu za njemački list Süddeutsche Zeitung da godinama bezuspješno pokušava navesti 80-godišnjeg Wima Wendersa da izreže tu scenu.

"To je bio moj prvi film, on je bio moj prvi redatelj i nije me zaštitio", istaknula je. "Iako s 13 godina još nisam puno toga razumjela, već tada sam shvaćala da to nije normalno", kazala je također.

Zaklada Wima Wendersa, koja ima prava na distribuciju filma, počet će "široki dijalog" s njemačkim filmskim institucijama kako bi se pronašli "prikladni načini postupanja s kontroverznim filmskim djelima 20. stoljeća", najavio je Wenders u priopćenju.

"Tek nakon što se taj proces uspješno završi, čak i ako potraje dugo, i kada budemo mogli ponuditi rješenje koje prihvaćaju sve strane, uključujući Nastassju Kinski, ponovno ćemo učiniti film dostupnim", dodao je.

Wim Wenders je, među ostalim, dobio Zlatnu palmu u Cannesu 1984. godine za film "Pariz, Teksas", u kojem Nastassja Kinski igra glavnu žensku ulogu.

Kao predsjednik žirija na posljednjem Berlinaleu u veljači, izazvao je kontroverze svojim izjavama da bi film trebao "ostati izvan politike".