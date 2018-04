Drago mi je što sam iz drugog pokušaja dobila nagradu, to znači da napredujem

Mlada zagrebačka ilustratorica i akademska umjetnica Vendi Vernić na nedavnom je sajmu dječje knjige u Bologni osvojila glavnu nagradu za ilustraciju.

Riječ je o međunarodnoj izložbi ilustracije koja se od 1967. godine održava u sklopu najvećeg svjetskog sajma dječje knjige u Bologni. U žiriju ove ugledne nagrade profesionalci su iz svijeta izdavaštva i poznati ilustratori, a posljednjih godina biraju sedamdesetak ilustratora između čak tri tisuće prijavljenih. Kako svaki od autora za žiriranje prema uvjetima natječaja šalje pet radova, žiri mora pregledati doista impresivan broj od oko 15.000 radova!

– Nakon prošlogodišnjeg sudjelovanja na izložbi ilustracije prema Gogoljevoj “Kabanici”, ove godine odlučila sam interpretirati priču “Krokodil” F. M. Dostojevskog. Apsurd i humor ono su što me privuklo te potaknulo da prema njoj napravim seriju od pet ilustracija, koje su izabrane za ovogodišnje izdanje Izložbe ilustratora u Bologni, a zatim i nagrađene. Riječ je o International Award for Illustration, nagradi koju autoru do 35 godina života dodjeljuju Bologna Children’s Book Fair i Fundación SM – kaže nam Vendi Vernić. Osim što je riječ o važnom međunarodnom priznanju, nagrađeni autor ima mogućnost ostvariti ilustriranu knjigu u izdanju Fundacion SM te će njegovi radovi biti prezentirani na samostalnoj izložbi u sklopu idućeg izdanja sajma.

– Nadam se da će mi ovo priznanje donijeti nove prilike i ilustratorske angažmane, osim što je samo po sebi već nevjerojatna motivacija da te prepozna žiri koji čine imena iz svijeta izdavaštva, dizajna i ilustracije kao što su to Steven Guarnaccia, Katsumi Komagata i María Fernanda Paz-Castillo – kaže Vendi Vernić čiji će nagrađeni radovi iz Bologne biti izloženi na nekoliko kontinenata u sklopu suradnje sajma u Bologni s galerijama diljem svijeta.

– Dosad su moje ilustracije već izlagane na nekoliko domaćih i međunarodnih izložbi te nagrađene na Festivalu ilustracije “Morse” u Moskvi 2017., gdje na jesen imam dogovorenu samostalnu izložbu – kaže Vendi Vernić, koja je diplomirala 2015. godine na zagrebačkoj Likovnoj akademiji u klasi izvanrednog profesora Svjetlana Junakovića.

– Mislim da je jasno da je profesor Junaković profesionalno imao velik utjecaj na mene. Među ostalim, potaknuo me da se prijavim za izložbu u Bologni dok sam još bila na diplomskoj godini, no te prve godine, kad je i on bio u žiriju, nisam prošla dalje od prve selekcije, što mi je danas drago. To da sam sad drugu godinu zaredom izabrana za izlaganje, pa i nagrađena, pokazatelj je da je moj rad rezultat isključivo kvalitetne baze koju sam dobila na studiju i na kojoj sam se nastavila razvijati i učiti – kaže mlada umjetnica.

Na bolonjskoj nagradi čestitala joj je i ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek istaknuvši da su u Ministarstvu kulture s velikim ponosom primili vijest da je veliko međunarodno priznanje otišlo u ruke hrvatske ilustratorice i umjetnice na početku profesionalne ilustratorske karijere.

– Uvjereni smo da je ovo prepoznavanje iznimno visoke razine umjetničke kvalitete vašeg rada priznanje kako vama tako i cjelokupnoj hrvatskoj likovnoj sceni, koja je već niz godina prepoznata u svijetu po zanimljivim djelima njezinih autora – piše u brzojavu ministrice kulture.