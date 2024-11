Dolaze uzbudljivi noviteti s domaće i svjetske video art scene

Peto izdanje Interface Video Art Festivala, koji okuplja autore posvećene eksperimentiranju u području video umjetnosti i stvaranju novih inovativnih filmskih formi, održat će se od 22. studenog do 7. prosinca 2024. u Zagrebu (Atelijeri Žitnjak) i Rijeci (Art-kino Croatia). Međunarodna selekcija ovogodišnjeg izdanja obuhvaća 30 video radova iz 20 zemalja, koji će se moći besplatno pogledati na lokacijama i online na www.interface-festival.com.

Program počinje u petak 22. studenog u Atelijerima Žitnjak uz projekcije i razgovor s autorom Vladislavom Kneževićem koji će predstaviti radove “Refrakcije”, “Binary Pitch”, “Imploder”, “Null Cone” kao i grupni eksperimentalni video projekt “Topografije mogućeg”. Riječ je o radu koji okuplja 30 domaćih video umjetnika, a koji će se, prvi put nakon HRT-a, predstaviti javnosti u integralnom obliku. Osim radova Vladislava Kneževića, od 22. studenog do 3. prosinca, u Atelijerima Žitnjak bit će predstavljeni i recentni video radovi Mire Manojlovića, Ane Hušman, Ivana Faktora i Zdravka Mustaća te međunarodna selekcija video radova Interface Video Art Festivala.

Od 4. prosinca program se nastavlja u riječkom Art-kinu Croatia uz projekcije odabranih radova po izboru Ivana Ramljaka. Uz izbor s recentnog izdanja Međunarodnog filmskog festivala u Rotterdamu, selekcija uključuje filmove koji su prikazani ili nagrađeni na Međunarodnom festivalu kratkometražnog filma u Oberhausenu, Dokufestu i Sarajevo Film Festivalu.

Između ostalih to je nagrađivani dokumentarno-eksperimentalni film “Like a Sick Yellow” Norike Sefe, u kojem se kroz rekonstrukciju starih obiteljskih sjećanja izvučenih s kazeta formira prikaz specifične društvene tragedije Kosova, eksperimentalni film “Crazy Lotus” tajlandskog autora Naweena Noppakuna, koji prati čudne događaje vezane uz pojavu naočala za bijeg od stvarnosti (Distant Heart Glasses) i grčki “Daphne Was a Torso Ending in Leaves” Catrione Gallagher, duhovita oda prelijepoj nimfi koja se preobrazila u drvo kako bi pobjegla od Boga koji ju uhodi.

Selekcija uključuje i nove nagrađivane filmove Ane Hušman “Radije bih bila kamen”, Mire Manojlovića “Pravilo br. 5”, posljednji film Ivana Faktora “Bol”, u produkciji i montaži Damira Čučića, te svjetsku premijeru novog eksperimentalnog filma “Zrak” Zdravka Mustaća.

U sklopu festivala održat će se i promocija nove knjige Žarka Paića koji će u novom prostoru VBZ knjižnice u Rijeci predstaviti “Knjigu lutanja”, kao i osvrt na recentno objavljenu knjigu “O filozofiji filma: Slike događaja”.

Nakon završetka festivala, odabrani radovi iz festivalskog programa moći će se pogledati 8. prosinca u Dokukinu KIC u Zagrebu.

Program festivala Interface temelji se na istraživanju novih medija, video umjetnosti i eksperimenta u filmskom mediju te nudi uvid u stvaralaštvo šireg kruga umjetnika bez unaprijed zadanih kustoskih okvira. Radi se o nastavku programa novih medija koji se, u organizaciji Grete, razvija 15 godina u kontinuitetu. Program je prvotno osmišljen kao dio Hartera Music Festivala, a od 2014. godine postaje samostalna manifestacija posvećena novim medijima i video umjetnosti. Od 2020. program se izvodi u međunarodnom festivalskom obliku.

O nagradama 5. izdanja Interface Video Art Festivala odlučivat će žiri u sastavu redateljice i video umjetnice Tanje Golić, likovnog kritičara Borisa Greinera i prošlogodišnjeg pobjednika festivala Interface, šrilankanskog umjetnika Rajeeja Samarasinghe. Voditelj festivala je David Lušičić, tehnički direktor je Mihael Giba, a program se ostvaruje u produkciji Greta Creative Network uz podršku i sufinanciranje Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Grada Rijeke i Grada Zagreba.