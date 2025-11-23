Naši Portali
Rasprodano gostovanje u ZKM-u

Čuveni berlinski teatar Maxim Gorki prvi put u Hrvatskoj. Oduševili su publiku!

Autor
Bojana Radović
23.11.2025.
u 13:36

U subotu i nedjelju, pred rasprodanim gledalištem, gosti iz Njemačke izveli su predstavu „Sve će biti prekrasno / Alles wird schon sein“, u režiji Hakana Savaşa Micana

Na sceni Zagrebačkog kazlišta mladih domaća je kazališna publika po prvi put mogla vidjeti rad čuvenog berlinskog teatra Maxim Gorki. Pred rasporodanim gledalištem gosti iz Njemačke izveli su predstavu „Sve će biti prekrasno / Alles wird schon sein“, u režiji Hakana Savaşa Micana.

Iz ZKM-a potvrđuju da su se ispunila sva očekivnja, jer bio je prvorazredni kazališni događaj i susret dviju kulturnih scena koje dijele zajedničku potrebu da kroz umjetnost istražuju identitet, traumu i nadu – sve ono što nas, čak i u suočavanju s nestankom, podsjeća na to da  „sve će biti prekrasno“. Dolazak ovog značajnog teatra u Zagreb predstavlja izniman kulturni događaj i priliku domaćoj publici da upozna estetiku i glas jedne od najutjecajnijih njemačkih kazališnih scena današnjice. 

Maxim Gorki Theater, poznat po hrabrom repertoaru, političkoj oštrini i radikalnoj otvorenosti prema temama identiteta, migracija i sjećanja, već je desetljeće jedno od središnjih mjesta suvremenog europskog kazališta koje propituje društvene norme i granice pripadnosti. U predstavi „Sve će biti prekrasno / Alles wird schon sein“ - kroz glazbu, video i ispovjednu izvedbu, Hakan Savaş Mican i njegov tim prikazali su mozaik sjećanja u kojem osobno postaje političko, a prošlost – neizbrisiva.

U predstavi glume Emre Aksızoğlu i Taner Şahintürk; uz glazbu koju uživo izvode Merve Akyıldız i Peer Neumann. Scenografiju potpisuje Alissa Kolbusch, kostimografiju Sylvia Rieger, a dramaturg je Holger Kuhla.

Ključne riječi
Teatar Maxim Gorki Sve će biti prekrasno ZKM gostovanje

