Bolna priča žene silovatelja: 'Slomila me spoznaja da je silovao maloljetnicu'

“Njegova žena” naziv je novog romana autorice, urednice Fenix Magazina i dopisnice Večernjeg lista Marijane Dokoza, koji je izišao u nakladi nakladničke kuće Despot infinitus.

Roman je pisan na temelju istinitih događaja o ženi koja živi u Njemačkoj, a koja je psihički i fizički zlostavljana, prevarena, te koja u jednom trenutku svog života doznaje kako je otac njezino dvoje djece osumnjičen za silovanje maloljetne djevojčice koje je počinio tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Riječ je o Bošnjaku koji je s još jednim muškarcem počinio silovanje tada trinaestogodišnje djevojčice. Sve se doznalo godinama kasnije kad je taj drugi muškarac odlučio sve priznati, a potom je počinio samoubojstvo.

- Taj muškarac je otac dvije djevojčice. Više nije mogao živjeti pod teretom krivnje, nije mogao gledati svoje kćeri jer je u njima vidio tu djevojčicu - rekla je glavna akterica romana, žena koja je autorici Marijani Dokoza prepričala cijeli svoj život, stravičnu istinu koju je otkrila o ocu svoje djece tek kad je on uhićen u Bosni i Hercegovini.

Marijana Dokoza kaže kako je teško bilo slušati priču žene koja u jednom trenutku čak doznala kako njezin suprug ima drugu ženu, a kad je to doznala počela su psihička i fizička zlostavljanja preko kojih je prelazila.

- Slomila se tek kad je doznala da je otac njezino dvoje djece osumnjičen za silovanje i uhićen. Rekla je kako se čak u nekim trenutcima osjećala prljavo nakon što je do doznala. Slomilo ju je i pismo djevojke koju je njezin suprug silovao, a koja se naposljetku ubila. To je doista jedna teška priča, a nažalost, takvih priča ima puno jer poznato je kakve su se strahote događala tijekom rata. No, ova je priča ispričana onako kako ju je doživjela i proživjela žena silovatelja. Upoznala sam je sasvim slučajno, neko je vrijeme čak krila sve to što joj se događalo, ali naposljetku mi je sve ispričala. U prvom trenutku nisam vjerovala da je sve to istina, ali kako je taj čovjek već bio uhićen, mediji u BiH su pisali o uhićenju i onome za što je optužen. U medijima je bila njegova fotografija i ime. Bilo je pomalo čudno ispred sebe vidjeti ženu i djecu nekoga tko je počinio tako užasan zločin, slušati o životu s njim i svemu što se kasnije događalo. Koliko god je teška ta tema, drago mi je da sam je pretočila u knjigu i zbog djece silovatelja jer mislim da oni nakon žrtve nose najveći križ. Nije lako biti dijete silovatelja i čitav život nositi tu stigmu - rekla je Marijana Dokoza.

Marijana Dokoza je autorica dvije zbirke poezije i pet romana na hrvatskom jeziku, te jednog na njemačkom jeziku koji u Njemačkoj bilježi jako dobru prodaju. "Njegova žena" nije jedini njezin roman koji je pisan prema istinitoj priči. U izdanju Večernjeg lista 2015. godine izišao je roman "Grijesi" koji govori o nasilju u obitelji, ženi koja je odrasla uz nasilnog oca, koji joj je ubio majku, te koja je odgajala svoju braću i sestre dok ih je istovremeno društvo ignoriralo i ismijavalo.

- Moja najveća radost je slušati ljude koji imaju zanimljivu priču koja će dodirnuti druge ljude. Često su te priče tužne i teške, nije ih lako slušati, ali to je još uvijek lakše nego ih proživjeti. Ana Radman je žena iz romana "Grijesi", a koja mi je naposljetku rekla kako joj je pomoglo to što je svoj život stavila na papir i otkrila, te kako na kraju osjećala slobodnom. Ta njezina priča je mnoge rasplakala, dodirnula, natjerala na razmišljanje i to je najveći dar za jednu spisateljicu. Nadam se da će tako biti i s "Njegovom ženom" - kaže Marijana Dokoza.

Knjiga se zasad može naručiti putem linka, javljanjem na e-mail (prodaja@despot-infinitus.com), kao i pozivom na telefonski broj (01 58 000 64, ponedjeljak-petak, 8-16 sati). Za nekoliko dana roman “Njegova žena” bit će dostupan u svim knjižarama u Hrvatskoj.