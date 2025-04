“Bird” očarava s dvoje ponajboljih mladih glumaca, “Snjeguljica” je debakl stoljeća

Gledati djecu koja su prisiljena prebrzo odrasti uključuje i posebnu razinu tuge i žaljenja za njihovim prisilno izgubljenim djetinjstvima. Gledati život iz perspektive te djece uključuje pak i posebnu razinu zrelosti i mišljenje kako su tako mali i mladi već shvatili kako svijet i život funkcioniraju – okrutno i nepravedno. Upravo je sve to i više nego jasno vidljivo u sjajnoj drami “Bird”, koju potpisuje redateljica Andrea Arnold. Baš kao i njezin film “Akvarij”, i “Bird” donosi priču o odrastanju u disfunkcionalnoj sredini u kojoj žive ljudi s društvenih margina.

U središtu priče je tinejdžerica Bailey (Nykiya Adams), koja sa svojim ocem Bugom (Barry Keoghan) i polubratom Hunterom (Jason Buda) živi u, eufemistično je reći, okruženju bez pravih uvjeta. Junakinje oba filma ne pokušavaju pobjeći od svog života, ali u kaosu u kojem jesu svejedno ostavljaju mjesto nadi. Baileyin dom su neuredne prostorije u kojima vise najloni, krase ih išarani zidovi, prljavština, vreće za spavanje umjesto toplog kreveta. Oni su, zapravo, skvoteri. U svemu tome njihov otac – koji ih je dobio dok je i sam bio tinejdžer – dovodi djevojku s kojom je tri mjeseca i govori da će se tu subotu vjenčati. Bailey to doživljava kao kraj svog koliko-toliko normalnog mikrokozmosa.

I kako to obično biva, nijedna nevolja ne dolazi sama. Tako, osim briga i problema koje doživljava s ocem, Bailey se brine što će biti i s njezinim mlađim bratom i dvjema sestrama koji žive s njihovom majkom na drugom kraju grada u jednako lošim uvjetima kao i ona sama. U životu koji je pun droge, kriminala, nepostojanja perspektive; u kojem je prisiljena na potpuni gubitak dostojanstva i na brige koje ne bi trebala brinuti jedna 12-godišnjakinja, Bailey susreće Birda (Franz Rogowski), neobičnog stranca koji dolazi u grad potražiti svoju obitelj. Bird je potpuna suprotnost Bailey. Povučen, miran, u njemu nema revolta ni potrebe za otporom. On nosi suknju i pleše kroz polje. Ili pak stoji na vrhu zgrade i gleda kako život izgleda iz te perspektive. Bird je osoba gotovo forrestgumpovskih osobina – do ganuća je dobroćudan. Ipak, povezuje ih empatija i vrlo brzo se njihovi životi isprepletu. Bailey odlučuje da će mu pomoći pronaći obitelj, a Bird je njoj samo svojim bivanjem već dovoljan lučonoša u životu. Radnja filma svoj vrhunac doživljava kada Bailey odluči (pokušati) spasiti sestre i brata iz ralja nasilništva za koje je ponajviše odgovoran dečko njezine majke. Upravo se tada javljaju fantastični elementi koji su tako suptilno i organski ukomponirani u ostatak priče. U svemu tome posebno je famozno pojavljivanje Franza Rogowskog. Njegova je uloga tiha, samozatajna, gotovo marginalna, a u svojoj sirovoj, ali dirljivoj nježnosti koju donosi u liku Birda jedna je od ljepših filmskih pojava kojima se može svjedočiti.

Bird (Kino Mreža) Drama, V. Britanija, 119 min Režija: Andrea Arnold Glumci: Franz Rogowski, Barry Keoghan