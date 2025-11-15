Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 119
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
plesni spektakl koji vrijedi pogledati

Bili smo na 'Venezueli' Ohada Naharina: 'Prosvjedi su upućeni na krivu adresu'

HNK Ivana pl. Zajca
Autor
Branimir Pofuk
15.11.2025.
u 17:23

'Venezuela' je u Rijeci dočekana s velikim oduševljenjem publike, plesači su se pokazali dostojnim zadatka, a prosvjed nije uspio zaustaviti predstavu

Plesna predstava "Venezuela" čuvenog izraelskog koreografa i svjetske koreografske legende Ohada Naharina izvedena je sinoć na pozornici riječkog Hrvatskog narodnog kazališta Ivana plemenitog Zajca.

Bilo je to prvi put da Naharinovu predstavu, koja je nastala kao i svi drugi njegovi projekti za čuveni ansambl Batsheva, izvodi neka druga plesna trupa. U ovom slučaju, ansambl Baleta HNK Ivana pl. Zajca. Predstava je dočekana s velikim oduševljenjem publike, a plesači su se pokazali dostojnim zadatka. Pravi virtuozi, djelovali su kao bilo koja svjetska trupa u bilo kojoj svjetskoj kulturnoj metropoli.

No, ono što je privuklo pažnju medija i javnosti bio je poziv na bojkot predstave. Razlog tome je što je Ohad Naharin Izraelac, premda su prosvjedi aktivista upućeni na krivu adresu, budući je on već desetljećima vrlo jasan i glasan zagovornik pravednog i mirnog rješenja za Palestince i za Palestinu i takoreći borac za ljudska prava na prvoj crti. Srećom, poziv na bojkot nije uspio. Međutim, desetak prosvjednika bili su vrlo glasni. Razvili su transparente ispred kazališta, a u jednom trenutku se i jedna prosvjednica sa zviždaljkom, oglasila i iz jedne od loža kazališta. Međutim, to ni na trenutak nije prekinulo ni zaustavilo odvijanje predstave.

U svakom slučaju, Rijeka je dobila spektakl koji će biti izveden još sedam puta i koji doista vrijedi pogledati.

Dvodijelnu predstavu s istom koreografijom u oba dijela, ali na različitu glazbu – od gregorijanskih korala do glazbe američkog benda Rage Against the Machine - i pod različitim svjetlom, izveli su Sephora Ferrillo, Yurika Kimura, Ksenija Krutova, Sonja Milovanov, Laura Orlić, Tea Rušin, Alessia Tacchini, Isabelle Zabot, Marta Kanazir, Jody Bet, Leonard Cela, Giovanni Liverani, Giorgio Otranto, Federico Rubisse, Ali Tabbouch, Samuele Taccone, Alessio Alfonsi i Simon Boley. 

Ključne riječi
kazalište Ohad Naharin HNK Ivana pl. Zajca balet

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Predstava "Mila"
namijenjen djeci i mladima

KunstTeatar predstavlja program KinderKunst, koji započinje predstavom Natalije Manojlović Varga

Producentica KunstTeatra Romana Brajša najavila je kako će novi program donijeti kazališne naslove koji promišljaju teme važne za odrastanje, identitet i empatiju, a prva predstava, "Mila", čija će se premijera održati 15. studenog, namijenjena je uzrastu 10+ te se bavi prihvaćanjem različitosti - kako onih u nama samima tako i onih koje prepoznajemo u drugima

Solidarnost na reviji lutkarskih kazališta

Publiku očarala riječka hrčkica, ali Riječani su se kao domaćini izuzeli od nagrade

Najbolja po ocjenama gledatelja na 30. reviji lutkarskih kazališta u Rijeci je predstava "Slatke riječi" Gradskog kazališta Rijeka, no nagradu Domino prepustili su drugoplasiranoj predstavi "Ovo sam ja" Teatra Poco Loco. Tijekom devet dana festivala u Gradskom kazalištu lutaka, Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku i Dvorani kulture izvedene su 32 predstave 14 kazališta iz Hrvatske, Slovenije, Slovačke, Francuske, Njemačke, SAD-a i Srbije

Učitaj još

Kupnja