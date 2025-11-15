Bili smo na 'Venezueli' Ohada Naharina: 'Prosvjedi su upućeni na krivu adresu'

Plesna predstava "Venezuela" čuvenog izraelskog koreografa i svjetske koreografske legende Ohada Naharina izvedena je sinoć na pozornici riječkog Hrvatskog narodnog kazališta Ivana plemenitog Zajca.

Bilo je to prvi put da Naharinovu predstavu, koja je nastala kao i svi drugi njegovi projekti za čuveni ansambl Batsheva, izvodi neka druga plesna trupa. U ovom slučaju, ansambl Baleta HNK Ivana pl. Zajca. Predstava je dočekana s velikim oduševljenjem publike, a plesači su se pokazali dostojnim zadatka. Pravi virtuozi, djelovali su kao bilo koja svjetska trupa u bilo kojoj svjetskoj kulturnoj metropoli.

No, ono što je privuklo pažnju medija i javnosti bio je poziv na bojkot predstave. Razlog tome je što je Ohad Naharin Izraelac, premda su prosvjedi aktivista upućeni na krivu adresu, budući je on već desetljećima vrlo jasan i glasan zagovornik pravednog i mirnog rješenja za Palestince i za Palestinu i takoreći borac za ljudska prava na prvoj crti. Srećom, poziv na bojkot nije uspio. Međutim, desetak prosvjednika bili su vrlo glasni. Razvili su transparente ispred kazališta, a u jednom trenutku se i jedna prosvjednica sa zviždaljkom, oglasila i iz jedne od loža kazališta. Međutim, to ni na trenutak nije prekinulo ni zaustavilo odvijanje predstave.

U svakom slučaju, Rijeka je dobila spektakl koji će biti izveden još sedam puta i koji doista vrijedi pogledati.

Dvodijelnu predstavu s istom koreografijom u oba dijela, ali na različitu glazbu – od gregorijanskih korala do glazbe američkog benda Rage Against the Machine - i pod različitim svjetlom, izveli su Sephora Ferrillo, Yurika Kimura, Ksenija Krutova, Sonja Milovanov, Laura Orlić, Tea Rušin, Alessia Tacchini, Isabelle Zabot, Marta Kanazir, Jody Bet, Leonard Cela, Giovanni Liverani, Giorgio Otranto, Federico Rubisse, Ali Tabbouch, Samuele Taccone, Alessio Alfonsi i Simon Boley.