Iz kazališta 'pozivaju na odgovoran dijalog', prosvjednici tvrde: 'Ovo je bruka za Vrgoč i Zajc'

Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca u Rijeci izrazilo je žaljenje zbog jučerašnjeg ometanja premijerne izvedbe predstave “Venezuela”.



Kako su napisali u priopćenju, skupina prosvjednika organizirano je pokušala prekinuti tijek izvedbe te je uz uporabu zviždaljki, megafona i transparenata onemogućila redovno odvijanje programa.

"Takvo je ponašanje stvorilo atmosferu nelagode i nesigurnosti među publikom, umjetnicima i kazališnim osobljem. U dvorani se u tom trenutku nalazilo nekoliko stotina posjetitelja, među njima i djeca te starije osobe.

Zahvaljujemo našoj publici na smirenosti i strpljenju te ansamblu i tehničkoj ekipi na visokoj profesionalnosti zahvaljujući kojoj je 'Venezuela' ipak izvedena na iznimnoj umjetničkoj razini. Sigurnost publike i zaposlenika naš je apsolutni prioritet; u suradnji s nadležnim službama poduzet ćemo sve potrebne korake kako bi se program nesmetano nastavio.

HNK Ivana pl. Zajca čvrsto stoji uz slobodu umjetničkog izraza i pravo na različita mišljenja. Poštujemo mirno izražavanje stavova, ali podsjećamo da prosvjed ne smije ugrožavati sigurnost niti onemogućavati izvedbu. Pozivamo na odgovoran dijalog u primjerenim okvirima i na međusobno uvažavanje koje je temelj kulturne zajednice.

Predstava 'Venezuela' i ostali programi kazališta nastavljaju se prema planu. Hvala svim posjetiteljima na podršci i povjerenju", stoji u objavi.

Podsjećamo, iza prosvjeda stoji nekoliko organizacija među kojima i Inicijativa Za K.R.U.H. iz koje su na društvenim mrežama i ranije pozivali na bojkot predstave "Venezuela" izraelskog koreografa Ohada Naharina. "Ovo nije predstava. Ovo je čin kulturne kolaboracije s režimom kojem se sudi za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti", stoji u njihovoj objavi.

Izvijestili su i o uspješnoj disrupciji predstave no kazali da je "njihova drugarica privedena zbog toga što je u dvorani izvjesila transparent s natpisom 'Stop artvošanju genocida'".

"Osuđujemo postupke represivnog aparata države zbog legitimnog protesta i tražimo podršku organizacija, kulturnih radnica i šire javnosti. Toliko o slobodi umjetnosti i pozivu na dijalog. Bruka, bruka za Vrgoč i Zajc!", napisali su.