Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 92
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
prosvjed za palestinu u riječkom hnk

Iz kazališta 'pozivaju na odgovoran dijalog', prosvjednici tvrde: 'Ovo je bruka za Vrgoč i Zajc'

Čitatelj
VL
Autor
Tia Špero
15.11.2025.
u 13:51

HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci oglasilo se o jučerašnjem prosvjedu u kazalištu, tijekom kojeg su prosvjednici ometali premijernu izvedbu predstave "Venezuela" izraelskog koreografa Ohada Naharina. Iz Inicijative Za K.R.U.H. izvijestili su pak o privođenju jedne od prosvjednica koja je u dvorani izvjesila transparent "Stop artvošanju genocida"

Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca u Rijeci izrazilo je žaljenje zbog jučerašnjeg ometanja premijerne izvedbe predstave “Venezuela”.

Kako su napisali u priopćenju, skupina prosvjednika organizirano je pokušala prekinuti tijek izvedbe te je uz uporabu zviždaljki, megafona i transparenata onemogućila redovno odvijanje programa.

"Takvo je ponašanje stvorilo atmosferu nelagode i nesigurnosti među publikom, umjetnicima i kazališnim osobljem. U dvorani se u tom trenutku nalazilo nekoliko stotina posjetitelja, među njima i djeca te starije osobe.

Zahvaljujemo našoj publici na smirenosti i strpljenju te ansamblu i tehničkoj ekipi na visokoj profesionalnosti zahvaljujući kojoj je 'Venezuela' ipak izvedena na iznimnoj umjetničkoj razini. Sigurnost publike i zaposlenika naš je apsolutni prioritet; u suradnji s nadležnim službama poduzet ćemo sve potrebne korake kako bi se program nesmetano nastavio.

HNK Ivana pl. Zajca čvrsto stoji uz slobodu umjetničkog izraza i pravo na različita mišljenja. Poštujemo mirno izražavanje stavova, ali podsjećamo da prosvjed ne smije ugrožavati sigurnost niti onemogućavati izvedbu. Pozivamo na odgovoran dijalog u primjerenim okvirima i na međusobno uvažavanje koje je temelj kulturne zajednice.

Predstava 'Venezuela' i ostali programi kazališta nastavljaju se prema planu. Hvala svim posjetiteljima na podršci i povjerenju", stoji u objavi. 

Podsjećamo, iza prosvjeda stoji nekoliko organizacija među kojima i Inicijativa Za K.R.U.H. iz koje su na društvenim mrežama i ranije pozivali na bojkot predstave "Venezuela" izraelskog koreografa Ohada Naharina. "Ovo nije predstava. Ovo je čin kulturne kolaboracije s režimom kojem se sudi za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti", stoji u njihovoj objavi. 

Izvijestili su i o uspješnoj disrupciji predstave no kazali da je "njihova drugarica privedena zbog toga što je u dvorani izvjesila transparent s natpisom 'Stop artvošanju genocida'". 

"Osuđujemo postupke represivnog aparata države zbog legitimnog protesta i tražimo podršku organizacija, kulturnih radnica i šire javnosti. Toliko o slobodi umjetnosti i pozivu na dijalog. Bruka, bruka za Vrgoč i Zajc!", napisali su. 

Ključne riječi
prosvjed Palestina inicijativa za k.r.u.h. kazalište HNK Ivana pl. Zajca

Komentara 5

Pogledaj Sve
Avatar Krupe
Krupe
14:52 15.11.2025.

"Artvošanje"?! Pa na čijem jeziku ti prosvjednici bulazne? Kladim se da isti ti "artvošaju" balvan revoluciju preko "FALIŠ" i ""Nosi se"! ....licemjeri bili i ostali.

BU
burza
15:29 15.11.2025.

Dali su Palestinci imali prosvjede protiv rata u Hrvatskoj kad su nas uništavali srbi ne sjećam se prosvjetlite me

Avatar juma
juma
15:28 15.11.2025.

Jesu li im pustili drugaricu?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Predstava "Mila"
namijenjen djeci i mladima

KunstTeatar predstavlja program KinderKunst, koji započinje predstavom Natalije Manojlović Varga

Producentica KunstTeatra Romana Brajša najavila je kako će novi program donijeti kazališne naslove koji promišljaju teme važne za odrastanje, identitet i empatiju, a prva predstava, "Mila", čija će se premijera održati 15. studenog, namijenjena je uzrastu 10+ te se bavi prihvaćanjem različitosti - kako onih u nama samima tako i onih koje prepoznajemo u drugima

Solidarnost na reviji lutkarskih kazališta

Publiku očarala riječka hrčkica, ali Riječani su se kao domaćini izuzeli od nagrade

Najbolja po ocjenama gledatelja na 30. reviji lutkarskih kazališta u Rijeci je predstava "Slatke riječi" Gradskog kazališta Rijeka, no nagradu Domino prepustili su drugoplasiranoj predstavi "Ovo sam ja" Teatra Poco Loco. Tijekom devet dana festivala u Gradskom kazalištu lutaka, Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku i Dvorani kulture izvedene su 32 predstave 14 kazališta iz Hrvatske, Slovenije, Slovačke, Francuske, Njemačke, SAD-a i Srbije

Kućica za pse
Nominacije za Nagradu Hrvatskog glumišta

Arterarijeva 'Kućica za pse' pomela konkurenciju, a Nagrade za životno djelo idu Branki Cvitković i Almiri Osmanović

U povodu 33. dodjele Nagrade hrvatskog glumišta u ponedjeljak, 10. studenog, održana je konferencija za medije na kojoj je Hrvatsko društvo dramskih umjetnika objavilo nominacije predstava i izuzetnih umjetničkih ostvarenja za Nagradu hrvatskog glumišta 2025. Svečana dodjela 33. Nagrade hrvatskog glumišta održat će se u nedjelju, 23. studenog u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu

Orašar
kazališni doručak ususret "orašaru"

Nurejevljevo kazalište naglašava ono što stvarnost brani - ostvarenje želje, iskupljenje, pa i preobražaj

O Rudolfu Nurejevu i "Orašaru" govorit će ravnatelj Baleta Massimiliano Volpini, redateljica produkcije Aleth Francillon Grimbert, kostimograf i scenograf Jérôme Kaplan te nacionalni prvaci Baleta HNK-a u Zagrebu Iva Vitić Gameiro i Guilherme Gameiro Alves. Razgovor, koji će se održati na engleskom jeziku, moderirat će teatrologinja Marta Brkljačić. Ulaz je slobodan

Učitaj još

Kupnja