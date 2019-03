Ako vam Frljić može poljuljati vjeru, ona nije dovoljno jaka

Sud u Brnu odbacio je tužbu češkog kardinala Dominika Duke koji je tvrdio da su predstave Olivera Frljića, “Naše nasilje, vaše nasilje” i “Kletva”, povrijedile njegova vjerska prava. Duka je izjavio da zbog predstava ne može slobodno ispovijedati svoju vjeru jer one navodno potiču na mržnju protiv kršćana. Sudac Sekvarda odlučno je odbacio sve optužbe i obrazložio zašto se gradska kazališta i Kazališni festival ne moraju ispričati Duki. “Te su predstave bile alegorije, s time da izbor eksplicitnijih scena donosi autoru veći publicitet. Što se nasilja tiče, bilo je naznaka seksa Isusa, ali bile su i scene koje evociraju napade Islamske države, isto kao i davljenje zarobljenika. Može se shvatiti i tako da su u prošlosti svi nešto loše činili, i kršćani i muslimani”, objasnio je sudac.

Kažnjavanje za herezu

Sporna je bila scena iz predstave “Naše nasilje, vaše nasilje” u kojoj Isus siluje muslimanku, koja, po Dukinu mišljenju, potiče mržnju prema kršćanima kao sljedbenicima nekoga tko siluje žene. Sudac je poručio da kršćanima nitko ne brani da i dalje idu u crkvu i ispovijedaju svoju vjeru, a ako im je vjera zbog tih scena poljuljana, „onda nije bila dovoljno čvrsta”. Sudac je još dodao kako on ne bi išao na Frljićeve predstave ni da su besplatne, ali da nije dužnost suda da procjenjuje ukus publike. Zaključio je da u predstavama nije bilo diskriminacije, a o mogućnosti da se izazovu negativne reakcije muslimana rekao je “da se ne može postupati tako da se zbog mogućeg rizika skidaju hlače još i prije nego što se zagazi u vodu”. Odvjetnik optuženih gradskih kazališta rekao je da ni Duka ni njegov odvjetnik uopće nisu gledali predstave, već su samo na internetu vidjeli isječke nekoliko najkontroverznijih scena.

“Nitko ih nije tjerao da to gledaju na internetu, a ako su se osjećali loše gledajući to, za to nisu kriva kazališta. Ne može se kažnjavati za herezu, kao što je to bilo nekada”, rekla je obrana. Dukin odvjetnik, Ronald Nemec, izjavio je da postoje granice koje ne smijemo prekoračiti i povukao paralelu s propitkivanjem holokausta. Po njegovu mišljenju, Frljić je prekoračio te granice i očekivalo se da će tužba završiti na Europskom sudu za ljudska prava.

Ravnatelj Nacionalnog kazališta Brno, Martin Glaser, pozdravio je odluku sudu izjavivši kako se nada da je ovo posljednje poglavlje te priče te da mu je drago da je prevagnuo zdravi razum.

Podsjetimo, tridesetak prosvjednika upalo je u svibnju prošle godine na scenu kazališta u pokušaju da spriječi glumce Mladinskog gledališča iz Ljubljane da izvedu Frljićevu predstavu “Naše nasilje, vaše nasilje”. Predstava je ipak održana nakon što je prosvjednike iz kazališta izbacila policija. “Njima je ovo samo još jedna prilika u kojoj većina može nesankcionirano maltretirati manjinu koja ne dijeli njihov sustav vrijednosti”, komentirao je Frljić.

Prosvjedovali i u Splitu

Zbog predstave se prosvjedovalo i u Splitu te je morala intervenirati policija. Protiv Frljića tada su podnesene prijave zbog narušavanja javnog reda i mira te vrijeđanja na vjerskoj i nacionalnoj osnovi. Nakon predstave u Poljskoj pokrenuta je istraga i većina kazališnih kritičara koja ju je gledala pozvana je na razgovor u policiju. I u Češkoj je podneseno više kaznenih prijava protiv predstave, a povod je bila scena u kojoj glumica iz vagine izvlači češku zastavu. Češki predsjednik Miloš Zeman upravo je tu scenu naveo kao glavni razlog kada je u lipnju 2018. pred novinarima demonstrativno spalio umjetničko djelo – velike crvene gaće. Koje su mu na krov predsjedničke palače objesili članovi umjetničke grupe Ztohoven u znak stida pred svojim proruskim predsjednikom.