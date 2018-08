Žele u Nadzorni odbor Uljanika i poručuju: Ne očekujemo spas od države

U iščekivanju odgovora Europske komisije o planu restrukturiranja pulskog brodogradilišta Uljanik i Glavne skupštine 31. kolovoza, javili su se i mali dioničari, radnici organizirani u Stožer za obranu brodogradnje Uljanik.

Kronični manjak informacija o poslovanju tvrtke o kojoj im ovise životi, zbog kojeg su do kraja prošle godine bili uvjereni da rade u sigurnu okruženju, žele nadomjestiti pokušajem dobivanja svog predstavnika u nadzornom odboru.

Prikupljaju potpise

Trenutačni predstavnik Sindikata metalaca Hrvatske u NO-u Đino Šverko, kažu, član je sindikata s najmanjim brojem članova iz Uljanika, a njihovo povjerenje izgubio je upravo zbog nezadovoljavajuće interakcije s radnicima koji ukupno drže čak 47% dionica.

– Da smo u problemu, saznali smo kad nam nije isplaćena božićnica i kasnila je plaća za siječanj. Prije toga o Uljaniku se pisalo kao o solidnoj firmi, o problemima se šutjelo i čekao zadnji tren za objašnjenja radnicima – požalio se Franko Belas iz Stožera za obranu Uljanika koji, pojašnjava, nije formalno tijelo kakvo bi bilo udruženje malih dioničara ili sindikat, no predstavlja vid samoorganizacije radnika. Otkriva da trenutačno prikupljaju potpise radnika dioničara s 5% glasova na Skupštini čime bi stekli formalni uvjet za predlaganje člana NO-a.

– Praktički postoje samo dva člana NO-a, iako je formalno Dragutin Pavletić, koji je u ostavci, treći do izbora zamjene pa uprava u dnevni red uopće nije uvrstila izbor novog člana NO-a. No, navodno postoji pritisak da se to učini pa želimo biti spremni za protuprijedlog našeg člana – ističe Belas, inače dizaličar u Uljaniku. Radnici, raštrkani u tri sindikata od kojih ih, kaže, podržava samo Jadranski, ne očekuju da država spašava brodogradilište, i oni misle da bi dobro došao strateški partner.

– Nemamo ništa ni protiv koga, pa ni protiv Danka Končara, ali nismo dobili odgovor na pitanje zašto je baš on izabran, po čemu je njegova ponuda najbolja. Ne želimo obećanja, nego jamstva, crno na bijelom, da će održati djelatnost brodogradnje u Uljaniku i radna mjesta – poručuje Belas, dodajući da nisu dobili informacije o tome što Končar nudi, no znaju da “preko puta” gradi hotel.

Katastrofalni uvjeti rada

– Cilj nam je da opstane brodogradnja, a ne da je zamijene druge djelatnosti, ali i da nam strateški partner poboljša katastrofalne uvjete rada: na stravično visokim temperaturama po unutrašnjosti brodova radnici nemaju dovoljno vode, niti ih puštaju da je kupe, nemaju ventilacije, niti adekvatnog osvjetljenja, a prije dva mjeseca ponestalo je i zaštitnih rukavica, stakala za naočale za zavarivanje... – otkriva Belas.