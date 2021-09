Zbog prijevare investitora i pacijenata osnivačici Theranosa prijeti dvadeset godina zatvora

Elizabeth Holmes prije sedam godina bila je na vrhu svijeta. Njezin startup Theranos za testiranje krvi s, kako je tada tvrdila, revolucionarnom tehnološkom inovacijom koja će sasvim promijeniti način dijagnosticiranja bolesti dosegao je valuaciju od devet milijardi dolara.

Investitori su se isprsili i kladili na njezin uspjeh i tako je Holmes postala najmlađa milijarderka na svijetu, nazivali su je genijem i uspoređivali sa Steveom Jobsom, legendarnim osnivačem Applea. Nažalost, cijela priča o Theranosu urušila se kao kula od karata, a Elizabeth Holmes upravo jučer sjela je na optuženičku klupu u procesu koji se protiv nje vodi zbog masovne prijevare. Dokaže li joj se krivnja, prijeti joj 20 godina zatvora.

Što se zapravo dogodilo s Theranosom i tko je Elizabeth Holmes, već je objavljeno u knjizi, ali i dokumentarcu: “Izumiteljica: Krvava prijevara”, koji se može pogledati na filmskim servisima.

Mlada i ambiciozna Elizabeth Holmes, koja je rođena 1984. godine, već sa sedam godina pokušala je izumiti vlastiti stroj za putovanje kroz vrijeme, a uz sklonost inovacijama odmalena je iskazivala i natjecateljski duh. Često je igrala Monopoly, a nije odustajala dok nije pobijedila. Kao srednjoškolka zanimala se za računalno programiranje i ostvarila svoj prvi poslovni pothvat prodajom softvera kineskim sveučilištima. Usporedo je počela učiti mandarinski jezik, što je nastavila u ljetnoj školi sveučilišta Stanford na kojem je upisala kemijsko inženjerstvo. Zapravo je htjela upisati medicinu, no bojala se igala pa je taj studij otpao, a upravo zbog straha od igala zamislila je da će uspjeti izumiti tehnologiju koja će moći iz kapljice krvi koja se vadi iz prsta dobiti jednake, ako ne i bolje rezultate od “običnih” laboratorija.

Medijska i poslovna bajka

Nakon što su je mnogi profesori odbili i govorili je da je takvo što nemoguće, nagovorila je profesora Channinga Robertsona da pokrenu startup. Tako je 2003. osnovala Real-Time Cures koji je kasnije promijenio naziv u Theranos, a uskoro je i napustila studij te se potpuno posvetila biznisu.

U međuvremenu, od osnivanja do 2015., kada je prijevara otkrivena, trajala je njezina medijska bajka i poslovna bajka. Holmes je počela prikupljati novac od uglednih investitora poput osnivača Oraclea Larryja Ellisona i Tima Drapera, osnivača tvrtke Draper Fisher Jurvetson. Elizabeth je bila često pozivana za govornice raznih tehnodogađanja. Krasila je naslovnice Fortunea i Forbesa, održala TED govor i na panelima razgovarala s Billom Clintonom i osnivačem Alibabe Jackom Maom.

Na ljubavnom planu također je bila aktivna. Sunny Balwani sa Stanforda uz nju je postao drugi čovjek tvrtke. Inače, prema svjedočenjima zaposlenika, bila je zahtjevan šef. A ono na čemu je najviše inzistirala jest da tehnologija koju razvija mora biti tajna. Bila je potpuno opsjednuta tajnovitošću, tvrdili su zaposlenici i svi koji su posjetili laboratorije morali su potpisati ugovor o tajnosti. Upravo je tajnovitost zagolicala mnoge, dok se sve zajedno nije rasprsnulo. Do kolovoza 2015. FDA je počela istraživati Theranos i otkrivene su “velike netočnosti” u testiranjima. Ipak, tek je novinar Wall Street Journala John Carreyrou pokrenuo lavinu svojom istragom. Otkrio je da Theranosov stroj za testiranje krvi, nazvan Edison, ne može dati točne rezultate te da Theranos svoje uzorke analizira na istim strojevima koje koriste “obični laboratoriji”. Elizabeth Holmes sve je negirala, no daljnje istrage potvrdile su prijevaru što investitora, što pacijenata. Do listopada 2018. Theranos je zatvorio svoje laboratorije i te je godine podignuta optužnica za prijevaru i urotu po nizu točaka.

Pacijenti platili usluge

Holmes i Balwani, koji su bili romantično vezani dok su radili zajedno, optuženi su da su proveli višemilijunsku prijevaru ulagača od 2010. do 2015., kao i prijevaru liječnika i pacijenata koji su platili za usluge ispitivanja krvi od 2013. do 2016. Oboje su se izjasnili da nisu krivi, no zbog pandemije koronavirusa suđenje tek sada počinje. Dokaže li im se krivnja, prijeti im kazna do 20 godina zatvora, kao i novčana kazna od 250.000 dolara, plus restitucija za svaku točku prijevare i svaku točku urote.

Pravni stručnjaci kažu da će u središtu suđenja biti pitanja o tome što je Holmes znala, kada je to doznala i je li namjeravala počiniti prijevaru. Pitanje je je li imala uređaj koji još nije mogao raditi ili uređaj koji nikada nije ni imao šansu proraditi.

O tome kako će se Holmes braniti postoji niz teorija. Prema nekima ona će sada za sve okriviti Balwanija i optužiti ga za psihološko, emocionalno i seksualno zlostavljanje. Balwani navodno “odlučno poriče” tvrdnje o zlostavljanju. Tu je i strategija o tome da će se braniti psihičkom bolešću. U svakom slučaju, Elizabeth Holmes predstoji sudski proces s neizvjesnim završetkom koji će se odugovlačiti. No, kako god završio, teško da će ikada vratiti povjerenje u svoje sposobnosti za biznis.