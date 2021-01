Tvrtka koja raste unatoč koronakrizi: Slijedi digitalizacija i širenje po Africi

Prije 100 godina osnovana je tvrtka Elektra koja je u međuvremenu u Hrvatskoj, regiji, ali i svijetu postala poznata pod imenom Končar. Od 1921. dosad ta je grupacija tvrtki isporučila svoje proizvode i usluge na gotovo 130 tržišta diljem svijeta. Končar je tako isporučio više od 400.000 transformatora na sve kontinente, izgradio je i revitalizirao 375 hidroelektrana, proizveo i revitalizirao 700 generatora te proizveo i isporučio 180 niskopodnih tramvaja i vlakova.

Prihodi 3 mlrd. kn, izvoz 60%

Prošle godine, unatoč pandemiji koronavirusa, Končar je povećao prihode od prodaje za šest posto, na gotovo tri milijarde kuna, dok je udio izvoza premašio 60 posto. Predsjednik Uprave Grupe Končar Gordan Kolak jučer je na brifingu za medije objasnio da se radi o procjenama rezultata za 2020. i da su oni sukladni planovima kompanije. U 2019. Končar je inače imao udio izvoza od 58,9 posto.

– Končar je stabilan sustav i otporan na krizu pa znatnije i ne osjeća njene posljedice. No dijelom to zahvaljujemo i povoljnoj klimi unutar elektroenergetskog segmenta poslovanja na globalnom tržištu – iskren je Kolak.

Lani je Grupa Končar, koju čini 14 tvrtki i jedno pridruženo društvo, među ostalim za kupca u SAD-u isporučila devet transformatora za koje je Kolak je kazao da su najveći transformatori koje je Končar dosad proizveo i da su među najvećima na svijetu tog tipa. Lani je u rad puštena sunčana elektrana Vis, najveća solarna elektrana u Hrvatskoj koju je Končar radio za HEP, snage 3,5 MW. U Latviju je krenula isporuka niskopodnih tramvaja, dok je za HŽ Putnički prijevoz ugovorena proizvodnja elektromotornih vlakova. Kolak je kazao da Končar za 2021. predviđa poslovne prihode u iznosu od 3,4 milijarde kuna. Izvozu bi pri tome trebao dosegnuti 1,9 milijardi kuna. Ukupno planirani iznos novougovorenih poslova u ovoj godini je 3,1 milijardu kuna s udjelom od 58 posto na inozemnom tržištu, a zemlje u koje se planira najviše izvoziti su Njemačka, Švedska, Austrija, Latvija, Mađarska, Makedonija i Ujedinjeni Arapski Emirati.

– Naši ciljevi su vrlo jasni – rast i razvoj zaposlenika, unapređenje učinkovitosti organizacijske strukture i proizvodnih procesa, povećanje i ostvarivanje prihoda te otvaranje novih tržišta i proširivanje portfelja proizvoda i usluga – poručio je Kolak. On je naveo i da je 2019. akreditiran laboratorijski centar u Končar institutu, a što pokazuje, kako je kazao, jasan fokus Končara na razvoj, inovacije i na sve ono što je nužno da bi održali tempo razvoja s ostalim kompanijama na elektroenergetskom tržištu.

– Končar se jasno pozicionirao kao važan hrvatski izvoznik, a izvoz je jedna od okosnica hrvatskog gospodarstva, bez koje ono nema bolju perspektivu. Izvoz je u našem fokusu jer je on ključan preduvjet dugoročnog opstanka kompanije – poručio je Kolak. Prema njegovim riječima, za Končar najveći su potencijal tržišta EU, s naglaskom na skandinavske zemlje, no veliki potencijal vidi i u Africi.

I dizajner znaka stogodišnjak

Pokušat ćemo se fokusirati i odgovoriti na zahtjeve afričkog tržišta gdje će tijekom idućeg desetljeća morati ulagati u elektroenergetsku infrastrukturu jer je ona nužnost za bilo kakav ozbiljan razvoj tog kontinenta – naglasio je Kolak. Što se tiče novih proizvoda i usluga, naglasak će, veli, u sljedećih 10-ak godina biti na digitalizaciji pa će se Končar jako fokusirati na digitalni portfelj usluga i rješenja.

– Smatramo da će se cijeli elektroenergetski sustav sutra zasnivati na upravljanje na daljinu, da u realnom vremenu imate informacije o performansu svake komponente elektroenergetskog sustava – kazao je Kolak. Končar je odlučio prodati svoj poslovni prostor u centru Beograda, a Kolak je to objasnio intencijom kompanije da prodaje sve prostore koji nisu u funkciji osnovne djelatnosti te da će se fokusirati se na jačanje i modernizaciju infrastrukture koja je u funkciji razvoja proizvodnih kapaciteta.

Končar Grupa zapošljava 3500 ljudi, od toga je njih 1351 s visokom stručnom spremom, većina su inženjeri elektrotehnike i strojarstva. A jedan od zaposlenika Končara, Dragutin Pušić, još je 1949. dizajnirao prvi znak te kompanije. A gospodin Pušić ove godine također slavi svoj 100. rođendan.