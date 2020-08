Poljaci nakon tri žalbe odustali: Končaru milijarda kuna za 21 vlak HŽ-u

Na natječaj HŽ Putničkog prijevoza vrijednog gotovo milijardu kuna za nabavu 21 novog elektromotornog vlaka stigla je samo jedna ponuda, i to tvrtke Končar - električna vozila.

Procijenjena vrijednost te nabave iznosila je 978 milijuna kuna bez PDV-a, a Končar je ponudio da će 21 vlak izraditi za 844,7 milijuna kuna odnosno 1,05 milijardi kuna s PDV-om. Nabava vlakova sufinancira se iz fondova EU s 85 posto sredstava. A put do konačnog otvaranja ponuda odnosno jedne ponude i na ovom natječaju bio je dulji nego što se očekivalo, i to zbog žalbi. HŽPP je 17. veljače ove godine objavio natječaj, a prvi rok za dostavu ponuda bio je 17. travnja.

No, u međuvremenu su uslijedile žalbe na natječajnu dokumentaciju što je produljilo rok za dostavu ponuda za gotovo četiri mjeseca, a sve tri žalbe podnijela je jedna tvrtka – poljski proizvođač željezničkih vozila Stadler. Dvije je žalbe Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) odbila, a jedna je prihvaćena.

Foto: VL

Minimalno 130 i 210 sjedala

Končar bi, ako njegova ponuda prođe, a što se može očekivati s obzirom na to da ta tvrtka već po drugom ugovoru proizvodi vlakove za HŽPP, za milijardu kuna isporučio 11 gradsko-prigradskih i 10 regionalnih elektromotornih vlakova. Najveća brzina tih vlakova bit će 160 kilometara na sat, a od ostale opreme moraju imati i GPS/GPRSmodul za pozicioniranje i komunikaciju vlaka, videonadzor, displeje i razglas za zvučnu i tekstualnu najavu kolodvora-stajališta, wi-fi mrežu, sustav za brojenje putnika…

Gradsko-prigradski vlakovi, prema tehničkim specifikacijama iz natječajne dokumentacije, imat će šest do osam vrata sa svake strane, minimalno 130 sjedala, a moći će primiti do 500 putnika. Regionalni vlakovi moraju imati troja do četvora vrata sa svake strane, prvi i drugi razred, minimalno 210 sjedala i moći će primiti do 400 putnika. U prvom razredu bit će od 16 do 24 mjesta. Gradsko-prigradski vlakovi imat će jedan WC, a regionalni dva WC-a. Putnicima će biti na raspolaganju i utičnice za napajanje računala i mobitela.

Prigradski i regionalni vlakovi imat će i višenamjenski prostor za najmanje pet bicikala, a on će se moći koristiti i za dječja kolica i druge namjene. Putnicima će biti na raspolaganju i utičnice za napajanje računala i mobitela. Najnoviji vlakovi koji će se proizvoditi po ovom ugovoru, imaju iste specifikacije kao i vlakovi koje Končar već proizvodi za HŽPP, pa će tako imati i dovoljno mjesta te opremu potrebnu za prijevozosoba s invalidnošću i osoba smanjene pokretljivosti. Rok isporuke prvog vlaka za gradsko-prigradski promet je 24 mjeseca od stupanja ugovora na snagu. Prvo će se isporučiti 11 gradsko-prigradskih vlakova, nakon čega će se isporučiti 10 vlakova za regionalni promet. Svi vlakovi iz ove nabave trebajubiti isporučeni u roku od 35 mjeseci od potpisivanja ugovora.

Foto: VL

Česi se žalili i više se nisu javili

Zašto se Poljaci nisu javili na ovaj natječaj nismo od njih uspjeli doznati. Stadler je, inače, bio zainteresiran i za TŽV Gredelj u stečaju. Posljednja poljska žalba na natječaj stigla je početkom srpnja, i to zbog novog roka za dostavu ponuda. No, DKOM je vrlo brzo odbacio i tu žalbu, ali to opet dovodi do novog roka za dostavu ponuda – 7. kolovoza.

Stoga u roku za dostavu ponuda stoji odgovor zašto Stadler na kraju nije poslao svoju ponudu. HŽPP i Končar - Električna vozila nedavno su potpisali i dodatak ugovoru za nabavu 12 elektromotornih vlakova. Proizvodnja 11 novih vlakova iz tog kontingenta bit će financirana zajmom EUROFIMA-e u iznosu od 57,2 milijuna eura, a jedan vlak zajmom Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) u iznosu od 5,2 milijuna eura. HŽPP i Končar su još 2014. potpisali ugovor o proizvodnji 44 nova vlaka. Tijekom 2015. i 2016. isporučeno je 20 elektromotornih vlakova za gradsko-prigradski i regionalni prijevoz te jedan dizelsko-električni motorni vlak za regionalni prijevoz koji su bili financirani zajmom HBOR-a.

Od studenoga 2019. do ožujka 2020. isporučena su još četiri dizelsko-električna motorna vlaka koja su bila financirana zajmom IBRD-a. Sad se svi ti ugovori i dodaci ugovora realiziraju, računajući i već isporučene nove vlakove i protutipove. Na hrvatskim prugama tako će ukupno voziti 68 novih putničkih vlakova HŽPP-a.