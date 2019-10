Turisti iz Azije najviše vole Dubrovnik, Zagreb i Split

Na vodećem turističkom sajmu za azijsko-pacifičku turističku industriju, ITB Asia 2019., koji okuplja međunarodne izlagače iz MICE, odmorišnog i korporativnog turističkog segmenta u Singapuru nastupaju i Hrvatska turistička zajednica, te Turistička zajednica grada Zagreba.

Sajam je privukao preko 1300 izlagača iz 127 zemalja, posjetit će ga oko 13.000 turističkih profesionalaca, a središnja tema je "Hrabre misli, smjeli pokreti“. Sudionici, inače, biraju između 200 predavanja s 260 renomiranih govornika, a fokus je, osim na novim putničkim trendovima, na preferencijama kineskih putnika, destinacijskom marketingu, održivom razvoju destinacija, halal turizma, inovativnim putničkim tehnološkim rješenjama itd.

- Sudjelovanje na ITB Asia 2019. nastavak je aktivnosti HTZ-a usmjerenih na vrlo važno azijsko tržište s obzirom da azijski turisti pretežno putuju u pred i posezoni te imaju veliki utjecaj na daljnju afirmaciju Hrvatske kao cjelogodišnje destinacije. U fokus rada ove godine postavili smo si predstavljanje cjelokupne hrvatske turističke ponude na dalekim tržištima poput Australije, SAD-a, Kine, Južne Koreje i Singapura jer nam je cilj smanjiti ovisnost hrvatskog turizma o tradicionalnim europskim tržištima - kaže Sdirektor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić.

Foto: HTZ

Naglašava da je u dosadašnjem dijelu godine s azijskog tržišta ostvaren rast od 10 posto u dolascima i noćenjima u usporedbi s istim razdobljem lani. Inače, turisti iz Azije u prosjeku se odlučuju za dva do tri prekomorska putovanja godišnje, uz jedno long haul putovanje u trajanju od 10 do 21 dan. U Hrvatsku najviše dolaze u lipnju, a omiljene destinacije su im Dubrovnik, Zagreb i Split. Veliki turoperatori Holiday Tours&Travel Singapure, Pacific Leisure Group, Globe Travels i C&D Global Tourism Group, Inspiring Vacations, te Wings Away Travel već potvrđuju pojačan interes za Hrvatskom u 2020.

Direktorica Turističke zajednice grada Zagreba Martina Bienenfeld kaže da Zagreb kontinuirano od 2011. nastupamo na ovom najznačajnijem sajmu za azijsko tržište te bilježi rastuće zanimanje publike za glavni grad Hrvatske.

- Predstavljamo odmorišnu, ali i poslovnu ponudu Zagreba s posebnim naglaskom na zdravstveni turizam te kulturni segment koji je itekako zanimljiv gostima iz Singapura, Malezije, Kine, Tajvana, ostalih dalekoistočnih zemalja te Australije - izjavila je dodavši kako se značaj nastupa na ITB Asia posebno vidi u strukturi zagrebačkih gostiju koja je drugačija od ostatka Hrvatske.

Naime, kaže, uz goste iz SAD-a i Njemačke, u samom vrhu dolazaka i noćenja u Zagrebu nalaze se turisti upravo s Dalekog istoka te Australije.