Tražite novi posao? Pogledajte ovotjednu ponudu i prijavite se!

Iskoristite vaš potencijal i pronađite posao po vašoj mjeri! U suradnji s portalom posao.hr donosimo izdvojenu ponudu najboljih poslova ovaj tjedan. Prijavite se i sretno!

Institut za razvoj obrazovanja zapošljava voditelja projekta financiranih sredstvima EU u području obrazovanja (m/ž) te administrativnog asistenta (m/ž). Mjesto rada je Zagreb, a rok prijave 11.10. Poslodavac traži visoko obrazovanje, poželjno iz društvenog ili humanističkog područja, tri godine radnog iskustva te napredno poznavanje hrvatskog i engleskog jezika u govoru i pismu. Aplicirajte.

Sintegris d.o.o. zapošljava PLC programera (m/ž) u Hrvatskoj. Rok prijave je 12.10. Poslodavac nudi dodatnu edukaciju u inozemstvu te mogućnost stjecanja znanja u vrhunskom timu stručnjaka. Uvjeti su završen fakultet elektrotehnike ili informatike te fleksibilnost i spremnost na putovanja. Prijavite se putem linka.

Falkensteiner Hotels & Residences zapošljava voditelja tehničke službe (m/ž). Mjesto rada je Punat, otok Krk, a rok prijave 25.10. Uvjeti su visoka stručna sprema tehničkog ili strojarskog usmjerenja, sposobnost organizacije rada u hotelskom i camping sektoru, znanje engleskog ili njemačkog u govoru i pismu i slično. Aplicirajte ovdje.

CCPorter zapošljava na poziciji Sales Specialist with Croatian (m/ž). Rok prijave je 25.10., a posao se obavlja od kuće. Poslodavac nudi kompetitivnu plaću i bonuse, fleksibilne sate rada, specijalizirani online trening i drugo. Uvjeti su poznavanje poljskog ili engleskog. Prijavite se.

NTH Mobile d.o.o. zapošljava na poziciji Product Manager (m/ž). Lokacije rada su Osijek, Varaždin i Zagreb, a rok prijave je 16.10. Traži se veliki interes prema novim tehnologijama, iskustvo u vođenju softverskih, mobile i online projekata, sposobnost brzog razumijevanja. Poželjno je programsko iskustvo, razvijene vještine vođenja projekata te znanje engleskog jezika. Prijavite se na linku.

Pliva traži nove članove tima: IT poslovni analitičar za automatizaciju (m/ž), vodeći IT poslovni analitičar za globalne operacije (m/ž), IT menadžer za područje lanca opskrbe (m/ž). Mjesto rada je Zagreb. Uvjeti su viša ili visoka stručna sprema, profesionalno iskustvo te je poželjno iskustvo u farmaceutskoj industriji. Provjerite i ostale poslove ovog poslodavca te ostvarite vašu prijavu ovdje.

Aluflexpack novi d.o.o. u potrazi je za izvršiteljem na poziciji C# .NET Developer (m/ž) za rad u Zadru. Rok prijave je 16.10. Poslodavac pruža dugoročne izazove u brzorastućem proizvodnom okruženju, mogućnost brzog napretka i osobnog razvoja u internacionalnom okruženju, stabilan posao i konkurentnu plaću, zanimljive projekte i dinamične uvjete rada. Posjedujete li organizacijske i analitičke vještine, fleksibilnost i komunikativnost, pozitivan stav i kreativan duh, prijavite se čim prije.

C.P.A. srl traži predstavnika za prodaju bazena (m/ž) u Hrvatskoj. Rok prijave je 27.10. Uvjeti su iskustvo prodaje u proizvodnom sektoru, sposobnost za samostalni rad, napredno znanje engleskog i/ ili talijanskog jezika te vozačka dozvola B kategorije. Prijavite se.

Ljekarne Prima Pharme traže farmaceutske tehničare (m/ž) u Puli i Dubrovniku. Rok prijave je 12.10. Uvjeti su srednja stručna sprema i položen stručni ispit. Aplicirajte.

Just Go Eco d.o.o. zapošljava komercijalista / prodajnog predstavnika (m/ž) u Rijeci. Rok prijave je 20.10. Potrebne su kvalifikacije radno iskustvo u prodaji i dostavi, poznavanje regionalnog tržišta, vozačka dozvola B kategorije, poznavanje rada na računalu i slično. Prijavite se ovdje.

Sretno kandidatima!

Bogatu ponudu poslova pronađite na portalu posao.hr. Sretno u pronalaženju posla.