Rusi odustali, ali su u igru ušli Austrijanci

Ruska tvrtka LocoTech koja je slovila kao najozbiljniji kandidat za kupnju Tvornice željezničkih vozila (TŽV) Gredelj u stečaju odustala je definitivno od tog posla. Rusi su imali rok da do sredine prosinca prošle godine pošalju svoju obvezujuću ponudu za Gredelj, no ta ponuda na adresu stečajnog upravitelja TŽV-a Tomislava Đuričina nije stigla.

Javni poziv

Tako se priča oko TŽV Gredelja koji je u stečaju od kraja 2012. godine dodatno zakomplicirala nakon što je od ulaganja u tu tvrtku odustao i zadnji potencijalni strateški partner koji se odazvao na javni poziv upućen investitorima za ulaganje ili dokapitalizaciju te tvrtke. Na taj javni poziv pristiglo je ukupno sedam ponuda od kojih je jedna odbačena. Ostali kandidati bili su pozvani da provedu dubinsko snimanje Gredelja i da nakon toga daju obvezujuće ponude. A te ponude na kraju su poslali rusko-hrvatski konzorcij koji su činili LocoTech i KF Partners te kanadska tvrtka Lincoln Transport. Ponuda konzorcija za ulaganje ili dokapitalizaciju Gredelja bila je “teška” 47 milijuna eura s mogućim odstupanjima od plus-minus 10 posto, ovisno o rezultatima dubinske analize.

Kanađani su pak ponudili 45 milijuna eura, ali nisu pri tome priložili bankarsku garanciju, nego dokaz o posjedovanju kapitala. Odbor vjerovnika Gredelja u stečaju sredinom je prošle godine pak zaključio da ponuda konzorcija KF Partners – LocoTech više odgovara strategiji koja je zauzeta na početku stečaja zbog prisutnosti snažnog strateškog investitora. LocoTech je, naime, ruska inačica TŽV Gredelja, ali s puno većim kapacitetima. Ruska tvrtka ima 10 postrojenja za popravak lokomotiva te više od 90 servisnih deponija diljem Rusije. Konsolidirani prihodi LocoTecha u 2017. godini iznosili su oko 1,3 milijarde eura.

No već sredinom prošle godine počele su se komplicirati stvari oko interesa rusko-hrvatskog konzorcija za Gredelj. Konzorcij je, naime, krajem lipnja zatražio dodatnih 90 dana za dubinsku analizu, što mu je Odbor vjerovnika odobrio. Po isteku tog roka, krajem rujna, zatražili su dodatnih 30 dana za slanje svoje obvezujuće ponude. I to im je odobreno.

A po isteku tog drugog roka KF Partners izašao je iz konzorcija s Rusima i odustao od ulaganja u Gredelj jer su odlučili da bi za to trebala znatna sredstva s obzirom na opremljenost tvornice. Rusi su pak zatražili dodatni rok za dostavljanje obvezujuće ponude, što im je Odbor vjerovnika Gredelja opet odobrio. No nakon toga od LocoTecha, kako neslužbeno doznajemo, više nije bilo ni glasa.

Odluka sredinom siječnja

Ipak, u međuvremenu se javio novi mogući investitor u Gredelj. Prema neslužbenim informacijama, radi se o Austrijskim saveznim željeznicama (ÖBB) koje su za Ruse radili tehnički dio dubinske analize Gredelja pa su dobro upoznate sa stanjem tvrtke. Osim Austrijanaca, na stolu je i dalje, kako doznajemo, samostalna ponuda KF Partnersa, ali sa znatno nižim iznosom mogućeg ulaganja, i to oko 30 milijuna eura. O sudbini Gredelja, koji je prije odlaska u stečaj zapošljavao 1500 radnika, a sad u toj tvornici radi njih oko 400, više će se znati sredinom ovog mjeseca. Ako pregovori s potencijalnim ulagačima propadnu, onda vjerojatno slijedi najgori scenarij za tu tvrtku, a to je prodaja njene imovine i likvidacija.