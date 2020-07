Predsjednik uprave Tifona: 'Želimo učvrstiti poziciju premium igrača u Hrvatskoj'

Hrvatsko maloprodajno tržište naftnih derivata je zadnjih godina bilo dosta dinamično s nizom akvizicija te ulaska i izlaska većih igrača na tržište i s njega.

Jedan od takvih slučajeva je bio i Tifon kojeg je preuzeo mađarski Mol, a koji je već vlasnik i Ine. Koja je danas pozicija Tifona na tržištu, kakvi su im odnosi s Inom te što se može očekivati uslijed posljedica Covida-19 na gospodarstvo te smanjenja potrošnje goriva, razgovaramo sa Sinišom Komnenovićem, predsjednikom Uprave Tifona.

Možete li nam predstaviti poziciju Tifona na hrvatskom tržištu?

Tifon posluje na 46 prodajnih mjesta diljem Hrvatske. Najveća regionalna prisutnost naših prodajnih mjesta je u središnjoj Hrvatskoj i Slavoniji, a u prosincu prošle godine otvorili smo prodajno mjesto u Splitu, čime smo znatno osnažili svoju poziciju u Dalmaciji. Uskoro, već iduće godine, planiramo i širenje na Istru, čime ćemo pokriti sve regije u Hrvatskoj.

Tifon se danas nalazi među pet najvećih naftnih kompanija u Hrvatskoj po broju prodajnih mjesta, a iznimno smo ponosni na snagu našeg brenda u regijama u kojima poslujemo, gdje smo na visokom drugom ili trećem mjestu. Velika snaga našeg brenda je visoka kvaliteta našeg EVO goriva, što su prepoznali i kupci u Hrvatskoj, te nas s pravom percipiraju kao premium brend.

Početkom srpnja ove godine napravili smo još jedan iskorak u podizanju kvalitete našega goriva te tako sada sva EVO dizelska i benzinska goriva iz naše ponude sadrže visokokvalitetne aditive – inteligentnu EVOTECH formulu. Naš ukupno ostvareni prihod u 2019. godini iznosio je 1,49 milijardi kuna, a danas Tifon zapošljava 477 ljudi.

Naši zaposleni su i naš najvredniji resurs i uistinu velike napore ulažemo u njihov razvoj i zadovoljstvo te u stvaranje motivirajuće radne okoline. Primjerice, u prosincu 2019. prosječno isplaćeni neto po zaposleniku na prodajnim mjestima bio je za čak 27% veći u usporedbi s prosincem 2018. Usred lockdowna, tijekom prvog vala pandemije koronavirusa i smanjenog prometa, nismo smanjivali plaće djelatnicima na prodajnim mjestima. Štoviše, isplaćen je dodatni bonus od 1000 kuna neto s obzirom na to da su naše benzinske postaje cijelo vrijeme bile otvorene, a naši zaposlenici na usluzi kupcima.

Također smo upravo dobili i certifikat Poslodavac Partner, čime je dodatno potvrđeno naše kvalitetno upravljanje ljudskim potencijalima.

Koliko vam pomaže, a koliko možda i odmaže što ste dio velikog sustava poput Mola?

Mol je uistinu velika kompanija s vrlo jasnom strategijom razvoja maloprodajne mreže, u smjeru inovativnih i suvremenih rješenja, i on nam donosi stabilnost i veliku pozadinsku snagu. Isto tako, Tifon je fleksibilan i okretan te strategiju i planove vrlo brzo može provesti u djelo.

Želja nam je transformirati se u maloprodajni lanac koji ispunjava sve potrebe modernoga kupca dok je u pokretu. Zadovoljni smo što smo dio modernog sustava poput Mola, čija strategija prati našu poziciju na tržištu, gdje smo prepoznati kao premium i inovativan brend.

Kakav je vaš odnos, ili pozicija, u odnosu na Inu jer imate istog vlasnika, a Ina je puno veća tvrtka od vas?

Tifon i Ina djeluju zasebno na tržištu, svatko usmjerava svoje poslovanje sukladno svojoj strategiji pozicioniranja i nastupa na tržištu radi ostvarivanja vlastitih poslovnih rezultata. U nekim područjima poslovanja ostvarujemo i pozitivne sinergijske učinke.

Primjerice, zajedničkim snagama radimo na uspostavi brenda Fresh Corner, gastrobrenda koji posluje na prodajnim mjestima Tifona i Ine, koristeći se pritom svježim i kvalitetnim sastojcima u smislu hrane i kave.

Hrvatski sustav benzinskih crpki se uvelike oslanjao na brojne motorizirane turiste. Kako se taj sustav danas, naravno iz vaše pozicije, snalazi i kako procjenjujete poslovne rezultate tijekom ove godine?

Naravno, i naše je poslovanje zahvaćeno restrikcijama vezanim za sprečavanje širenja zaraze koronavirusom. U travnju su naša prodajna mjesta na autocestama bilježila gubitke i do 80% u usporedbi s prošlom godinom, što se odrazilo i na pad ukupnih poslovnih rezultata.

S obzirom na sve poduzete akcije oko smanjenja OPEX-a, ali i intenzivnog razvijanja dijela poslovanja koji se odnosi na segment negoriva, vjerujem da će ovogodišnji rezultati ipak biti najmanje na razini prošle godine.

To je projekcija u odnosu prema trenutačnom stanju s pandemijom, no naravno to uvelike ovisi o razvoju situacije na jesen i o tome čeka li nas ponovno “zatvaranje”. U svakom slučaju, pomno motrimo kako se situacija razvija, što zbog poslovanja, što zbog pravovremene reakcije u zaštiti zdravlja svih naših djelatnika.

Koji su danas trendovi na ovom tržištu na kojem vi djelujete?

Neki od trendova koje bih istaknuo su razvoj prodaje robe široke potrošnje te ponuda brze hrane. I benzinske se postaje okreću online trgovini i volio bih tu spomenuti kako je Tifon, u vrijeme prvog vala pandemije, uspješno realizirao suradnju s dostavnom službom Glovo pa su tako kupci mogli naručiti robu široke potrošnje iz sigurnosti svojeg doma.

Veliki je trend i digitalizacija, što kroz inovativna tehnološka rješenja na samim prodajnim mjestima, tako i kroz brojne dodatne pogodnosti koje pruža kupcima – kao, primjerice, “pay at pump” rješenja. Električna vozila trend su koji je već stigao, možda još ne u punom jeku u Hrvatskoj, ali vrlo ga brzo možemo očekivati.

Tako je Tifon još na proljeće 2019., u sklopu projekta NEXT-E, prvi doveo brze električne punionice na ključne hrvatske prometne koridore, autoceste A1 i A6, a ove godine u srpnju u rad je puštena i prva ultrabrza punionica na našemu prodajnom mjestu u Ravnoj Gori.

Tržište je vrlo dinamično, a naša je misija da budemo prilagodljivi i da budemo predvodnici tih trendova.

Najavili ste da ćete u ponudi imati isključivo goriva s aditivima. Što to konkretno znači za vas, po pitanju složenosti procesa, ulaganja i zarade, te za korisnike po pitanju benefita?

Tako je, odlučili smo napraviti još jedan iskorak u povećanju kvalitete svojih goriva te su od 1. srpnja sva naša EVO dizelska i benzinska goriva aditivirana, odnosno sadrže inteligentnu EVOTECH formulu, uključujući i gorivo koje se svojim nazivom ne deklarira kao premium gorivo, a pri tome mislim na EVO Diesel te EVO Eurosuper 95.

Naziv linije naših aditiva je EVOTECH formula, a riječ je zapravo o molekuli koja sadrži elemente za čišćenje te protiv trenja i korozije. Sva goriva osiguravaju učinak čišćenja, a time i duži vijek motora, dok EVO Premium goriva sadrže više aditiva pa je tako i sam učinak čišćenja još snažniji, potrošnja je optimizirana, a performanse automobila bolje. Ova strateška odluka nosi dodatne CAPEX investicije, rast OPEX-a, ali sve s vrlo bitnim dugoročnim ciljem: bolja kvaliteta goriva za naše kupce i daljnje učvršćivanje pozicije premium igrača na tržištu.

Kakvi su planovi Tifona za naredno razdoblje?

Uz kontinuirani razvoj proizvoda i usluga velik je fokus na širenju naše maloprodajne mreže. Pažljivo biramo nove lokacije s obzirom na našu brend strategiju, a sljedeće prodajno mjesto planiramo otvoriti u Puli sredinom sljedeće godine.