Platforma 'Sunce na dlanu' - prvi projekti vrijedni 10 milijuna kuna

Energetska tranzicija će se događati usprkos strategiji

Hrvatska energetska strategija dokument je kojim bi se trebali 'udariti' temelji i stvoriti jasan plan i vizija gdje planiramo biti do 2050. Koliko je po Vašem mišljenju to dobro napravljeno?

Razočaravajuće je vidjeti da se na čak 718 stranica prve dvije knjige hrvatske energetske strategije nove ideje i promjene donose na kapaljku.

Za usporedbu - slovenska Strategija energetske politike do 2030. (s vizijom do 2050.) napisana je na 17 stranica. Austrijska Klimatsko-energetska strategija do 2030. stala je na svega 92 stranice, a obje su ove zemlje nedavno na najvišoj razini iskazale ambiciju da postanu 100 posto obnovljive. Energetska tranzicija u Hrvatskoj očito se neće događati zbog ove Strategije nego ovoj Strategiji usprkos.