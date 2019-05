Otkriven mega minus Trumpovog biznisa prije 30 godina: Izgubio preko milijardu dolara

Poslovno carstvo američkog predsjednika Donalda Trumpa od 1985. do 1994. godine bilo je u ukupnom gubitku od 1,17 milijardi dolara.

Do tih podataka je došao američki dnevni list New York Times koji ih je i objavio. Ovo otkriće došlo je usred svađa između demokrata u Kongresu i Trumpove administracije o zahtjevu da predsjednik bez ikakve zadrške objavi svoje najnovije porezne prijave.

Trump se listu obratio preko Twittera napisavši kako su u tom razdoblju gubici izraženi upravo zbog poreza, odnosno izbjegavanje plaćanja poreza. Objasnio je kako je tada za građevinski biznis postojala svojevrsna rupa u zakonu koja je omogućavala da se izbjegne plaćanje poreza ukoliko se iskažu gubici. U spomenutih deset godina Trump je izbjegao plaćanje poreza čak osam puta.

Demokratski kongresnici sumnjaju da je predsjednik u žestokom sukobu interesa zato što se nakon što je postao predsjednikom nije odrekao udjela u vlasništvu kompanija iz njegovog poslovnog carstva, što bi u poreznoj prijavi moglo biti vidljivo.

Ministar financija Steve Mnuchin jučer je još jednom odbacio i samu mogućnost da predsjednikove porezne prijave izađu u javnost. Dosadašnji predsjednici redovito su objavljivali svoje porezne prijave, no Trump to opetovano odbija iako su demokrati to tražili još za vrijeme predizborne kampanje. Tada je kazao kako ne može objaviti svoje porezne prijave zato što su u proceduri revizije.

Liderica demokratske većine u Zastupničkom domu Kongresa Nancy Pelosi kazala je da Trump, zbog svega što čini, sam sebi stvara uvjete da se protiv njega pokrene proces opoziva s predsjedničke funkcije. Prije nekoliko dana ona je izjavila da Trump nastoji „navući“ demokrate da protiv njega pokrenu proces opoziva zato što misli kako bi to moglo ujediniti i podebljati njegovu biračku bazu. U jednom trenutku čak je naglasila kako to ne bi bilo dobro za Sjedinjene države i kako „Trump to ničime nije zaslužio“.