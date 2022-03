Plaće rasle 400 kuna, no što to znači s obzirom na inflaciju?

Ovu smo godinu otvorili s prosječnom neto plaćom od 7378 kuna, što je 399 kuna više u neto iznosu nego što je bilo prije godinu dana (6979 kuna). No visina nominalnog povećanja neto plaća poklopila se s godišnjom stopom inflacije tako da smo realno dobili stagnaciju plaća. Preciznije, svima onima kojima su plaće ostale iste, standard je u osjetnom padu, dok korak s inflacijom drže samo djelatnosti i zaposlenici čije su neto plaće porasle više od šest posto na godišnjoj razini. A takvi su najčešće zaposleni u turizmu i pratećim uslužnim djelatnostima koje su nadoknađivale izgubljeno u prvoj pandemijskoj godini, a iznadprosječni rast plaća imale su i prerađivačka industrija, trgovina i IT sektor, graditeljstvo je povećalo plaće na razini prosjeka, a svi ostali imali su ispodprosječne povišice uključujući i javne službe poput obrazovanja, zdravstva i državne uprave, gdje je rast plaća usporio na jedan do tri posto. To je i razlog što sindikati za ovu godinu traže osjetno veće povišice od ponuđenih dva posto, pa su se i pregovori odužili.