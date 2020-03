‘Ovdje vaša kuna vrijedi više nego bilo gdje drugdje u Hrvatskoj’

Grad Bjelovar najtransparentniji je hrvatski grad koji je atraktivnim mjerama pokazao kako ubrzati razvoj poduzetništva i povećati zaposlenost, uz besplatnu aplikaciju putem koje svi građani imaju uvid u isplate iz Proračuna Grada Bjelovara. Upravo je to bio povod konferencije pod nazivom Kako transparentnost utječe na poduzetništvo koju je Grad održao u suradnji s Večernjim listom i Poslovnim dnevnikom u Kulturnom i multimedijskom centru Bjelovar.

Tom prilikom Vladimir Nišević, glavni urednik Poslovnog dnevnika, istaknuo je da veza između transparentnosti i gospodarstva postoji te da ju je potrebno njegovati.

“Gospodarstvenici i građani žele znati kako se javni novac troši, a to bi u Hrvatskoj trebalo biti pravilo. Stoga u Poslovnom dnevniku i Večernjem listu želimo mijenjati društvo i poslati jasne i važne poruke o neminovnoj povezanosti gospodarstva i transparentnosti”, poručio je Nišević u uvodnom govoru.

Gradonačelnik Grada Bjelovara Dario Hrebak istaknuo je da više nisu jedina transparentna jedinica lokalna samouprave već da su im se na hvalevrijednom popisu pridružili općina Omišalj i Grad Sveta Nedelja. Podsjetio je i na izraz ABC, odnosno Anything but Croatia s obzirom na brojne strane investitore koji Hrvatsku zaobilaze zbog birokracije, prevelikih poreza i korupcije.

“Ako pošaljemo snažnu poruku građanima koji imaju pravo znati kako političari troše njihov novac, šaljemo snažnu poruku da bjelovarska kuna vrijedi više od bilo koje druge uložene kune u Hrvatskoj. Naglasak je na transparentnom ponašanju i borbi protiv korupcije. Smanjujemo prirez, gradska vlast je brza, učinkovita i jasna, nema što za skrivati i želi da građani znaju što uplaćuju u gradski proračun. Kako kaže krilatica ‘računi na sunce” i ‘bez računa se ne računa’, a to je svakako slučaj u Bjelovaru. Stoga pozivamo investitore da dođu i investiraju u grad Bjelovar jer ovdje njihova, odnosno vaša kuna vrijedi više nego bilo gdje drugdje u Hrvatskoj”, istaknuo je Hrebak i doda da moderno gospodarstvo ne može postojati na temeljima birokratskog modela iz prošlog stoljeća. Zatim je partnerica u Odjelu poreznog savjetovanja tvrtke Deloitte Helena Schmidt prezentirala trenutno stanje, izazove i perspektive za budućnost poreznih davanja na lokalnoj i državnoj razini.

U intervjuu “1 na 1” Vladimir Nišević i Davor Huić, predsjednik Udruge poreznih obveznika Lipa, razgovarali su o načinu trošenja javnog novca i provođenju strukturnih reformi za efikasan sustav u službi građana. Huić je objasnio kako je, bavljenjem javne djelatnošću, odlučio od 2014. godine, kada je Udruga počela s radom, odlučio komentirati politiku i iznositi javne stavove u javnosti, posebice nakon što su, dodao je, tri vlade zaredom pogrešno reagirale na ekonomsku krizu koja je za Hrvatsku značila gubitak 150.000 radnika i demografsku krizu.

“U Vladi Tima Oreškovića, koja se nije bavila ideološkim temama, bio sam savjetnik i fokus je bio na fiskalnoj konsolidaciji, ekonomiju i poticanju gospodarskog rasta. Aktualna Vlada RH ima sreće i Plenković i Marić rade dobre stvari, no to nije dovoljno. Nije danas više riječ samo o visini poreza nego i kvaliteti usluge. Pa u Zagrebu gdje je prirez 18 posto škole nemaju sapun. To je cijela slika hrvatskog javnog sektora jer uzima puno, a daje malo”, kazao je Huić te dodao da ljudi koji obnašaju javnu vlast imaju obvezu prema građanima položiti račune i biti odgovorni. Smatra i da se Hrvatska suočava s manjkom demokracije i demokratske svijesti.

“Inzistiramo na manjim porezima kako bi nam ostalo više novca za druge stvari, želimo promijeniti i konkretizirati odnos poreznih obveznika i vlasti. Gradovi su uveli transparentnost, počeli rezati poreze i to je pokazatelj da se klima mijenja. Prepoznali su potrebu građana za transparentnom politikom. Političke elite ne mogu raspolagati javnim novcem kako žele već ga trebaju trošiti efikasno i na javna dobra, a to trenutno nije situacija”, upozorio je. Huić je naveo i da je Hrvatska na 62 posto prosjeka Europske unije, dok je istočna Europa na 75 posto stoga je potrebno rasti brže.

Osvrnuo se i na zdravstveno osiguranje u Hrvatskoj za koje kaže da je univerzalno i da ga mali broj plaća, no da troškove nitko ne kontrolira niti racionalizira. “Trebale bi postojati cijene usluga da se integrira javni i privatni dio, pa i vaučeri. Što se tiče mirovinskog osiguranja, potrebna je regulacija jer postoje različiti legalni načini kako ‘dobiti’ mirovinu, a od 1,200.000 umirovljenika veliki dio nije odradio puni radni staž”, upozorio je. Smatra da postoje dva pristupa: čekati da pobijede ljudi s načinom razmišljanja poput njega samog i gradonačelnika Darija Hrebaka, ili da se počne raditi i da jedinice lokalne samouprave digitaliziraju javnu upravu, poput, kako je naveo, Svete Nedelje gdje je moguće ocijeniti rad ljudi u javnoj službi. “Vlada RH nema pravo donositi mjere koje usporavaju hrvatski rast i zato nema smisla donositi mjere koje smanjuju našu konkurentnost. Udruga Lipa tražit će od svih političkih stranaka i nametnuti da centralna država učini državni proračun transparentnim, a da jedinice lokalne samouprave uvedu mjeru na primjeru Bjelovara”, zaključio je Davor Huić.

Nakon intervjua zamjenik gradonačelnika Grada Bjelovara Igor Brajdić održao je prezentaciju o razvoju gospodarstva u Bjelovaru, osvrnuvši se na opće mjere za poticanje poduzetništva, realizirane i planirane projekte te povezanost otvorenog proračuna i trošenja s generalnim napretkom gospodarstva.